KOERS KORT. ‘Gestopte’ Coremans wint Jaarmarktcross bij junioren - Van Asbroeck tekent voor twee jaar bij Israel Cycling Academy De wielerredactie

10 november 2018

12u50 0

‘Gestopte’ Dante Coremans wint Jaarmarktcross bij junioren

Dante Coremans heeft de Jaarmarktcross in Niel bij de junioren gewonnen. De renner van Acrog-Pauwels Sauzen-Balen BC haalde het voor Cedric Vandesompel en Michael Bervoets in de tweede manche van de DVV Verzekeringen Trofee. De zege voor Coremans is opvallend. Hij besliste na vorig seizoen immers om zijn fiets aan de haak te hangen. De Vlaams-Brabander gold bij de aspiranten en nieuwelingen als één van de absolute toptalenten, maar had een broertje dood aan trainen en besloot te stoppen. Vier maanden lang raakte hij zijn fiets niet aan, maar een paar weken geleden begon het opnieuw te kriebelen en hervatte hij de trainingen. Met goedkeuring van Jurgen Mettepenningen ruilde hij de jongerenploeg van Callant-Dolticini voor de opleidingsploeg van Pauwels Sauzen. Coremans wordt begeleid door Niels Albert. Vorige week reed hij zijn eerste crossen in Spanje.

Twee man op het podium 👌

Proficiat @DanteCoremans en Michael Bervoets.#dvvtrofee #Jaarmarktcross pic.twitter.com/03K24cWdcL PauwelsSauzen-VGS CT(@ PS_VGS_CT) link

Tom Van Asbroeck naar Israel Cycling Academy

Tom Van Asbroeck (28) heeft zijn handtekening gezet onder een contract voor twee jaar bij het procontinentale team Israel Cycling Academy. De renner uit Lede mocht beschikken bij Education First-Drapac. Van Asbroeck moet zijn nieuwe team sterker voor de dag laten komen in de Vlaamse voorjaarsklassiekers, zegt sportdirecteur Eric Van Lancker. "Tom kan ons zeker helpen in dat opzicht. Hij groeide op met die wedstrijden en zal supergemotiveerd zijn." Van Asbroeck was eerder actief voor Topsport Vlaanderen (2012-2014) en LottoNL-Jumbo (2015-2016). "Ik koos voor Israel Cycling Academy omdat ze net als mezelf elk jaar beter willen doen. Bij de WorldTour-teams moest ik vaak rijden voor de grote namen, maar dat had een negatieve weerslag op mijn resultaten. Daar had ik als competitiebeest moeite mee.” Voor Israel Cycling Academy rijdt met Ben Hermans nog een Belg.