KOERS KORT. Geraint Thomas tekent nieuw contract bij Sky Redactie

09 september 2018

16u04 0

Geraint Thomas tekent nieuw contract bij Sky

Geraint Thomas heeft een nieuw driejarig contract bij Team Sky getekend. Dat laat de Britse Tourwinnaar verstaan op Twitter. "Weer drie jaar, Dave." Daarmee doelt Thomas op Dave Brailsford, de ploegbaas van Sky.

Brailsford liet eerder al blijken dat Thomas bij de Britse WorldTour-ploeg zou blijven. “Ik zie hem echt niet in een andere ploeg rijden. Hij is erbij van in het begin. Een hoeksteen. Hij wil vast ook niet weg.” Hoe dat met Froome gaat gaan, die volgend jaar ongetwijfeld zijn 5de Tour wil winnen? Brailsford: “We gaan eerst kerst vieren en dan zien we verder.”

Another 3 years Dave @TeamSky pic.twitter.com/zqYGbJhBJn Geraint Thomas(@ GeraintThomas86) link