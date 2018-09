KOERS KORT. Geraint Thomas tekent nieuw contract bij Sky - Martin Maes grijpt zilver op WK mountainbike in afdaling Redactie

09 september 2018

16u04 1

Martin Maes pakt zilver in afdaling

Onze landgenoot Martin Maes is deze namiddag vicewereldkampioen geworden in de afdaling op het WK mountainbike in het Zwitserse Lenzerheide. De 21-jarige Luikenaar, die doorgaans aantreedt in het enduromountainbiken, werkte het parcours in deze spectaculaire, maar weliswaar niet-olympische discipline af in 2:55.327 en moest zo enkel de Franse titelverdediger Loïc Bruni voor zich dulden, die 213 duizendsten van een seconde sneller was.

Bij de junioren werd hij drie jaar geleden al eens tweede op het WK in Andorra. In het Franse La Bresse schreef hij eind augustus al de Wereldbeker afdaling op zijn naam.

Wow it's 🥈 for the 21-year old @martin_maes in the Men's Elite Downhill after an incredible fast run 👏 #Lenzerheide2018 pic.twitter.com/fWTwHgBKtI Belgian Cycling Team(@ BELCyclingTeam) link

Geraint Thomas tekent nieuw contract bij Sky

Geraint Thomas heeft een nieuw driejarig contract bij Team Sky getekend. Dat laat de Britse Tourwinnaar verstaan op Twitter. "Weer drie jaar, Dave." Daarmee doelt Thomas op Dave Brailsford, de ploegbaas van Sky.

Brailsford liet eerder al blijken dat Thomas bij de Britse WorldTour-ploeg zou blijven. “Ik zie hem echt niet in een andere ploeg rijden. Hij is erbij van in het begin. Een hoeksteen. Hij wil vast ook niet weg.” Hoe dat met Froome gaat gaan, die volgend jaar ongetwijfeld zijn 5de Tour wil winnen? Brailsford: “We gaan eerst kerst vieren en dan zien we verder.”

Another 3 years Dave @TeamSky pic.twitter.com/zqYGbJhBJn Geraint Thomas(@ GeraintThomas86) link