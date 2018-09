KOERS KORT. Geraint Thomas tekent nieuw contract bij Sky - Maes grijpt zilver op WK mountainbike in afdaling - Redactie

09 september 2018

20u40 2

Bardet valt stevig in Tour de Doubs

Romain Bardet is hard gevallen tijdens de Tour de Doubs. De Franse wielrenner reed aan de leiding toen hij ten val kwam in de afdaling van de Côte de Larmont.

Bardet reed de eendaagse wedstrijd nog wel uit en eindigde als 26ste. Kort medisch onderzoek wees uit dat hij kneuzingen en schaafwonden aan zijn borst heeft opgelopen. Bardet reist vanavond nog richting Prémanon, waar de Franse ploeg zich voorbereidt op het WK later in de maand in Innsbruck.

Bardet laat zich morgen verder onderzoeken. "Ik heb de wedstrijd met veel adrenaline in mijn lijf uitgereden", zei hij. "Dan voel je niet meteen alle pijn. Ik heb even tijd nodig om precies de balans op te maken."

Van Aert rijdt dertig crossen

Wout van Aert zal komende winter dertig crossen rijden. De drievoudige en regerende wereldkampioen in het veld begint zijn seizoen met de Brico Cross in Geraardsbergen en slaat meer klassementscrossen over dan vorig seizoen. De opvallendste veldritten die ontbreken op Van Aerts parcours zijn de GP Sven Nys in Baal en de veldrit op 'eigen terrein' in Lille.

Het volledige programma van Van Aert:

16 september 2018: Geraardsbergen - Brico Cross

23 september 2018: Waterloo - WB

29 september 2018: Iowa City - WB

06 oktober 2018: Meulebeke - BRICO

07 oktober 2018: Ronse - BRICO

13 oktober 2018: Lokeren - BRICO

14 oktober 2018: Gieten - Superprestige

18 oktober 2018: Ardooie - losse cross

21 oktober 2018: Bern (Zwi) - WB

28 oktober 2018: Ruddervoorde - Superprestige

01 november 2018: Koppenbergcross - DVV

04 november 2018: Rosmalen - EK

11 november 2018: Gavere - Superprestige

17 november 2018: Tabor - WB

24 november 2018: Wachtebeke - losse cross

25 november 2018: Koksijde - WB

15 december 2018: Antwerpen - DVV

16 december 2018: Zonhoven - Superprestige

23 december 2018: Namen - WB

26 december 2018: Zolder - WB

28 december 2018: Loenhout - DVV

29 december 2018: Bredene - BRICO

30 december 2018: Diegem - Superprestige

06 januari 2019: La Mézière - losse cross

13 januari 2019: Kruibeke - Belgisch kampioenschap

14 januari 2019: Otegem - losse cross

20 januari 2019: Pontchâteau - WB

27 januari 2019: Hoogerheide - WB

03 februari 2019: Bogense - wereldkampioenschap

06 februari 2019: Maldegem - BRICO

Slotrit voor Ewan, Alaphilippe pakt eindzege

De slotrit in de Ronde van Groot-Brittannië komt op naam van de Australiër Caleb Ewan. De renner van Mitchelton-Scott haalde het na 77 km in de straten van Londen voor de Colombiaan Fernando Gaviria (Quick-Step Floors) en de Duitser André Greipel (Lotto Soudal). De eindwinst gaat naar Alaphilippe, die 17 seconden overhoudt op de Nederlander Wout Poels.

De slotrit bracht de renners naar Londen, voor een tochtje van 14 rondes van 5,5 kilometer. Een korte etappe dus en dat zorgde voor een nerveuze wedstrijd waarin verschillende renners zich wilden tonen aan het publiek.

Taylor Phinney en Connor Swift reden een tiental kilometer enkele seconden vooruit. Toen zij gegrepen werden, besloot viervoudig Tourwinnaar Chris Froome om zich even in de kijker te rijden voor eigen volk. Andermaal Connor Swift en voorts Matt Holmes en Sylvain Chavanel sloten aan. Ook hun verhaal zou slechts 15 km lang duren, waarop Vasil Kiryienka en Emils Liepins wegsprongen. Al snel trok de wereldkampioen tijdrijden van 2015 alleen op pad en hij verzamelde zelfs 30 seconden bonus op het peloton.

Iets voor het ingaan van de laatste tien kilometer werd ook Kiryienka gevat, waarna de sprintvoorbereiding begon. In die sprint toonde Ewan zich de snelste. Het was geleden van 11 februari, de Clasica Almeria, dat de Australiër nog eens mocht juichen. De renner botste de voorbije maanden met zijn werkgever toen duidelijk werd dat hij geen verlengd verblijf wilde bij de Australische formatie (en naar Lotto Soudal zou verkassen). Zo lieten ze hem thuis van de Tour, nochtans op de planning vorig jaar, en mocht hij ook niet naar de Vuelta.

Alaphilippe is eindwinnaar en volgt op de erelijst de Nederlander Lars Boom op.

Martin Maes pakt zilver in afdaling

Onze landgenoot Martin Maes is deze namiddag vicewereldkampioen geworden in de afdaling op het WK mountainbike in het Zwitserse Lenzerheide. De 21-jarige Luikenaar, die doorgaans aantreedt in het enduromountainbiken, werkte het parcours in deze spectaculaire, maar weliswaar niet-olympische discipline af in 2:55.327 en moest zo enkel de Franse titelverdediger Loïc Bruni voor zich dulden, die 213 duizendsten van een seconde sneller was.

Bij de junioren werd hij drie jaar geleden al eens tweede op het WK in Andorra. In het Franse La Bresse schreef hij eind augustus al de Wereldbeker afdaling op zijn naam.

Wow it's 🥈 for the 21-year old @martin_maes in the Men's Elite Downhill after an incredible fast run 👏 #Lenzerheide2018 pic.twitter.com/fWTwHgBKtI Belgian Cycling Team(@ BELCyclingTeam) link

Geraint Thomas tekent nieuw contract bij Sky

Geraint Thomas heeft een nieuw driejarig contract bij Team Sky getekend. Dat laat de Britse Tourwinnaar verstaan op Twitter. "Weer drie jaar, Dave." Daarmee doelt Thomas op Dave Brailsford, de ploegbaas van Sky.

Brailsford liet eerder al blijken dat Thomas bij de Britse WorldTour-ploeg zou blijven. “Ik zie hem echt niet in een andere ploeg rijden. Hij is erbij van in het begin. Een hoeksteen. Hij wil vast ook niet weg.” Hoe dat met Froome gaat gaan, die volgend jaar ongetwijfeld zijn 5de Tour wil winnen? Brailsford: “We gaan eerst kerst vieren en dan zien we verder.”

Another 3 years Dave @TeamSky pic.twitter.com/zqYGbJhBJn Geraint Thomas(@ GeraintThomas86) link