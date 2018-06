KOERS KORT: Geraardsbergen geen gaststad voor WK wielrennen in 2021: "Dit is zeer pijnlijk" De wielerredactie

14 juni 2018

10u17

Bron: Belga 2 Wielrennen Geraardsbergen zal geen gaststad zijn voor het WK wielrennen in 2021, omdat het voor stadsbestuur onbetaalbaar is. Dat zegt de Geraardsbergse schepen van Sport Véronique Fontaine (Open Vld) aan de regionale zender TV Oost. "Organisator UCI vraagt 3 miljoen euro. Dat bedrag kunnen wij als kleine stad niet bijeenrapen."

Het stadsbestuur had nochtans een lijvig dossier en een heel draaiboek klaar, meldt TV Oost. De aankomst van het WK zou een plaatselijke lus worden van 17 kilometer, met een passage op de Vesten en aankomst op de Edingseweg. "Het is heel pijnlijk", aldus Fontaine. "We hadden een mooi parcours voorgesteld en onder andere ook de inplanting van tenten en dergelijke. Dus we waren wel al heel ver in het idee. We wisten wel dat de UCI een mooi bedrag zou vragen. Maar we dachten dat als we samenwerkten met de andere steden, met Ronse, met Oudenaarde enz, we er wel zouden komen."

Voor de passage in de Ronde van Vlaanderen betaalt Geraardsbergen 50.000 euro. De doortocht van de Ronde van Frankrijk volgend jaar is gratis, zegt TV Oost. "In september dit jaar, na het WK in het Oostenrijkse Innsbruck, beslist de UCI waar het wereldkampioenschap wordt gereden. Na het afhaken van Barcelona en Kopenhagen is Vlaanderen hoe dan ook de enige overgebleven kandidaat. Voor de rit in lijn zou Antwerpen de startplaats worden en Leuven de aankomstplaats."