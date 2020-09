KOERS KORT. Geen WK voor Van Vleuten na polsbreuk - Belgisch succes in Ronde van Isard DMM

18 september 2020

13u11

Bron: Belga/NOS 0

Titelverdedigster Annemiek van Vleuten bevestigt forfait voor WK

Annemiek van Vleuten zal haar wereldtitel op de weg niet verdedigen. Op de website van haar team Mitchelton-Scott bevestigde de Nederlandse dat de polsbreuk die ze in de Giro Rosa opliep, haar weghoudt van het WK in Imola. Van Vleuten kwam in de laatste bocht voor een massasprint ten val nadat ze andere gevallen rensters niet meer kon ontwijken.

“Ik vind het heel erg jammer dat ik mijn roze trui niet kan verdedigen, maar nog erger, geen WK op een parcours dat mij ligt”, stelt Van Vleuten. “Ik ben teleurgesteld dat ik mijn regenboogtrui niet kan verdedigen.” De Nederlandse brak haar linkerpols gisteren bij een val in de zevende etappe van de Giro Rosa. Vandaag keert ze terug naar Nederland voor verder onderzoek, zaterdag staat een operatie gepland.

“De mentale pijn is erger dan de fysieke”, reageerde Van Vleuten ook nog bij NOS. “Ik wilde zo graag naar Imola om mijn trui te verdedigen. Dat je in je beste vorm ooit niet op het WK kan gaan rijden, doet nu echt heel veel pijn. Ik heb geen fout gemaakt, als ik mezelf iets kwalijk kon nemen, zat ik hier meer teleurgesteld. Het is supershit, maar part of the job.”

Vandenabeele viert in Ronde vana de Isard

Henri Vandenabeele, onlangs tweede in de Giro U23 Nà Thomas Pidcock, wint het ochtendgedeelte van de tweede rit in de Ronde van de Isard: een bergrit van 79,5 km over Port de Balès met aankomst bergop in Hospice-de-France (1385m). Ook Maxim Van Gils (3de), Sylvain Moniquet (5de) en Xanders Vervloesem (9de) finishen in de top tien. Moniquet wordt leider, voor Vervloesem. Vandenabeele staat vijfde, Van Gils negende. Deze namiddag ploegentijdrit in Bagnères-de-Luchon. Morgen aankomst op Ax-3 Domaines. Zondag nog zware bergrit naar Saint-Girons.