KOERS KORT. Geen Ronde van Turkije dit jaar - Vuelta voor vrouwen één dag langer Redactie

21 mei 2020

Vuelta voor wielrensters duurt een dag langer

De Ronde van Spanje voor wielrensters gaat dit jaar een dag langer duren dan normaal. De organisatie heeft de wedstrijd, die bekend stond als de Madrid Challenge, uitgebreid met een derde etappe. De zogeheten Challenge by La Vuelta wordt gehouden van 6 tot en met 8 november, tijdens de laatste drie dagen van de Vuelta voor mannen.

In 2015, 2016 en 2017 reden de vrouwen aan het einde van de Vuelta, die drie weken duurt, alleen een koers door het centrum van Madrid. In 2018 kwam daar ook een ploegentijdrit bij. De Madrid Challenge werd ook onderdeel van de WorldTour voor vrouwen.

De extra etappe wordt buiten de regio Madrid gehouden. Daarom verandert de naam ook van Madrid Challenge naar Challenge by La Vuelta. Het driedaagse evenement sluit de WorldTour van dit jaar af. De internationale federatie UCI heeft als gevolg van de coronacrisis een volledig nieuwe kalender voor 2020 moeten maken. Jolien D’hoore won de Madrid Challenge in 2016 en 2017, toen het nog een eendagswedstrijd was.

Ronde van Turkije gaat dit jaar niet door

Er vindt dit jaar geen wielerronde van Turkije plaats. De organisatie bevestigde in een tweet dat de rittenkoers wordt geannuleerd vanwege de covid-19 pandemie. De Ronde van Turkije hoorde de voorbije jaren tot de WorldTour maar zakte dit jaar een niveau naar de UCI ProSeries.

Het evenement stond aanvankelijk van 12 tot 19 april geprogrammeerd. Daarna mikte men op een nieuwe datum in het najaar, maar ook dat gaat dus niet door. Vorig jaar stak de Oostenrijker Felix Grossschartner (BORA-hansgroha) de eindzege op zak in Turkije. Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick.Step) was de eerste Belg op de vierde plaats. Thimo Willems (Sport Vlaanderen) won de bergtrui.

Stuyven hervat competitie in Polen, Pedersen in Burgos

Jasper Stuyven hervat op 5 augustus de competitie in de Ronde van Polen, wereldkampioen Mads Pedersen start een week eerder (27 juli) in de Ronde van Burgos. Dat maakte Trek-Segafredo bekend.

“Het is geweldig om eindelijk weer een kalender te zien”, liet Pedersen op de website van zijn team optekenen. “Nu hebben we iets om ons op te richten. De afgelopen weken trainden we zonder een echt doel in gedachten. Mijn doelen blijven uiteraard de klassiekers, daarnaast hoop ik nog steeds de Tour te rijden. Maar ik kijk vooral uit naar een natte editie van Parijs-Roubaix.”

Ook Stuyven focust zich logischerwijze op de klassiekers én denkt aan de Tour. “We zijn allemaal hongerig om weer te gaan koersen", aldus de Omloop-winnaar. “De klassiekers zijn nog steeds mijn hoofddoel. Er zal op korte tijd heel veel gekoerst worden, dus het wordt kwestie een balans te vinden tussen wedstrijden, rust en een beetje training. Niemand weet wat de klassiekers in oktober zullen brengen. De laatste jaren was het weer alvast redelijk oké in België. De kans is wel groter dat het wat slechter weer wordt, maar wat regen en een beetje koude vind ik niet erg.”

Pantano vier jaar geschorst na positieve dopingtest

Jarlinson Pantano is door de UCI voor vier jaar geschorst, nadat hij vorig jaar in februari afwijkende epo-waarden liet noteren. De Colombiaan zette vier maanden later een punt achter zijn carrière.

Het UCI-antidopingtribunaal sprak zich vandaag uit in de zaak-Pantano. De Colombiaan krijgt een schorsing van vier jaar en wordt tot 14 april 2023 gebannen uit de wielersport. De inmiddels gestopte Pantano won in zijn loopbaan onder meer een rit in de Tour en de Ronde van Zwitserland.

