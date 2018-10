KOERS KORT. Geen Ronde van Qatar meer: “Het WK was het summum” De wielerredactie

23 oktober 2018

07u19 0

Er komt, tot nader order, geen doorstart van de Ronde van Qatar. “Jammer, maar ik kan het wel begrijpen”, aldus de nieuwe teammanager van Lotto-Soudal John Lelangue. “Het WK was het summum, alle initiële doelstellingen zijn bereikt. Qatar staat op de kaart - bij de eerste gesprekken, in 2001, tussen Eddy Merckx en Sheikh Ahmad bin Ali Al Thani wist niemand waar het land lag en hoe het exact werd geschreven - en (jonge) Qatari zijn tot fietsen aangezet.”

“In de lokaal ontstane wielerclubs, de nationale ploeg die frequent traint en koerst in het Perzische Golfgebied, met trainingstochtjes die geregeld vanop ‘The Pearl’ vertrekken of koersjes die elke maandag en vrijdag volgeboekt zitten (60-70% expats, 30-40% Qatari en moslims). Of gewoon als wielertoerist - er zijn er die door de Dolomieten en Pyreneeën trekken. Sportief heeft Qatar nu andere prioriteiten. Nakende WK’s bij de vleet: turnen, atletiek, voetbal, zwemmen...” (JDK)