KOERS KORT. Geen operatie nodig voor Gaviria - Zes topkoppels in Zesdaagse van Gent

Geen operatie nodig voor Gaviria

Quick.Step Floors heeft laten weten dat Fernando Gaviria na zijn sleutelbeenbreuk van dinsdag in de eerste etappe van de Ronde van Turkije niet geopereerd dient te worden. Dat bracht verder onderzoek in het AZ in Herentals aan het licht.

"Goed nieuws vanuit België: na verdere scans te hebben uitgevoerd werd het duidelijk dat Fernando Gaviria geen operatie moet ondergaan aan zijn gebroken sleutelbeen", communiceerde Quick.Step op Twitter. "Hij zal de fiets de komende drie weken nog aan de kant moeten laten staan. Snel beterschap gewenst, Fernando."

De 24-jarige Gaviria viel op vier kilometer van de aankomst in Konya zwaar. De Colombiaan reed de rit nog uit, maar in een lokaal ziekenhuis werd nadien een sleutelbeenbreuk geconstateerd. De Ronde van Turkije was de laatste rittenkoers voor Gaviria dit jaar. De sprintbom zag zijn seizoen zo enkele dagen eerder dan voorzien tot een einde komen.

Organisatie Zesdaagse van Gent bevestigt samenstelling zes topkoppels

De organisatie van de Zesdaagse van Gent (13-18 november) heeft woensdag de namen van zes topkoppels aangekondigd. Uittredend winnaars Kenny De Ketele en Moreno De Pauw zullen hun titel niet samen verdedigen.

De Ketele zal aan de zijde van Robbe Ghys rijden, De Pauw vormt een duo met Lindsay De Vylder. De Ketele en Ghys werden in augustus in Glasgow nog Europees kampioen ploegkoers. Publiekslieveling Iljo Keisse zal in 't Kuipje rijden aan de zijde van de Italiaan Elia Viviani, op de weg bij Quick-Step Floors ook zijn ploegmakker. En ook de Duitse wereldkampioen Roger Kluge en Theo Reinardt zullen hun regenboogtrui laten zien in Gent. Tot slot vormen ook de Nederlanders Yoeri Havik en Wim Stroetinga een ijzersterk koppel met kans op de eindzege.

Bij de vrouwen zullen aan de tweedaagse (vrijdag: puntenkoers, zaterdag: omnium) Jolien D'hoore en Kirsten Wild deelnemen. De Nederlandse is regerend wereldkampioene op beide onderdelen.

De stad Gent investeerde voor de editie van 2018 extra in veiligheid en comfort. "De Zesdaagse is Gents erfgoed, dat moeten we koesteren", legde schepen van Sport Resul Tapmaz uit. "We zijn dan ook trots dat we ons steentje aan dit succesverhaal kunnen bijdragen door in het Kuipke te blijven investeren, voornamelijk om het comfort en de veiligheid van de renners en de toeschouwers te verhogen. Dit jaar is er daarom een transparante boarding rond het middenplein gebouwd."

Rowe blijft drie jaar langer bij Team Sky

Team Sky kondigt de contractverlenging van Luke Rowe aan. De klassieke hardrijder blijft tot eind 2021 aan boord bij het Britse WorldTour-team.

De 28-jarige Rowe werd in 2012 prof bij Sky en reed sindsdien voor geen enkel ander team. 2018 werd geen topjaar voor de Welshman. Begin dit jaar was hij nog herstellende van een zware scheen- en kuitbeenbreuk, terwijl hij op het EK in Glasgow begin augustus opnieuw een breuk in het handwortelbeentje van zijn rechterpols opliep. Hij reed met die blessure nog enkele weken door, maar moest eind augustus toch een punt achter zijn seizoen zetten. Tussendoor hielp Rowe in juli Geraint Thomas wel aan zijn eerste Tourzege. In het verleden haalde Rowe zelf toptiennoteringen in onder meer de Ronde van Vlaanderen (vijfde in 2016) en Parijs-Roubaix (achtste in 2015).

"Ik rij voor Sky sinds het begin van mijn carrière en voel mij deel van het meubilair hier", legt hij uit op de website van het team. "Het was een makkelijke beslissing om bij te tekenen. Dit team voelt als thuis. Sky heeft me vorig jaar ook erg goed gesteund tijdens mijn revalidatie. Het was een enorm voordeel op dat moment voor dit team te rijden. Als ik één jaar eerder einde contract was geweest, had ik een groot probleem gehad. Dit jaar heb ik toch kunnen tonen mijn niveau opnieuw te kunnen halen."