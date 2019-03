KOERS KORT. Geen medaille voor De Ketele - Zieke Démare niet in Omloop - Kopecky 19de in omnium - Roglic dankt De Plus Redactie

01 maart 2019

22u09

Bron: Belga 0

Kopecky wordt negentiende in omnium, Wild verlengt titel

Lotte Kopecky is op het WK baanwielrennen in het Poolse Pruszkow als negentiende geëindigd in het omnium. De Nederlandse Kirsten Wild verlengde haar titel.

De 23-jarige Kopecky speelde nooit mee voor de topposities. Ze opende met een 23e en voorlaatste plaats in de scratch. Daarna werd ze zestiende in de temporace en twintigste in de afvalling. In de afsluitende puntenkoers trad Kopecky evenmin op het voorplan.

Kirsten Wild (36) verlengde haar wereldtitel. Ze totaliseerde 117 punten en bleef daarmee de Italiaanse Letizia Paternoster (115 ptn) en de Amerikaanse Jennifer Valente (106 ptn) voor. Kopecky eindigde met 12 punten.

Geen medaille voor De Ketele

Kenny De Ketele (33) heeft op het WK baanwielrennen in het Poolse Pruszkow geen medaille veroverd in de puntenkoers. Hij eindigde als negende. De Nederlander Jan-Willem van Schip is de nieuwe wereldkampioen.

“Met de conditie die ik heb, zit een medaille er zeker in”, sprak De Ketele gisteravond. Zeker omdat uittredend wereldkampioen Cameron Meyer - de heerser op dit nummer - niet op de startlijst stond. Na twintig toertjes pakte onze 33-jarige landgenoot samen met de Nederlander Van Schip als eerste een winstronde, maar De Ketele kon zijn goede start niet doorzetten. Van Schip wel, hij domineerde 150 ronden lang en veroverde meer dan verdiend de wereldtitel. De Spanjaard Mora Verdi pakte zilver, de bronzen medaille ging naar de Ier Mark Downey.

Wow! Can Schip breaks away to claim the SPRINT and extends his lead now to 15 points! #Pruszkow2019 pic.twitter.com/PF2t1l6lE9 UCI Track Cycling(@ UCI_Track) link

Begin januari liep De Ketele op de voorlaatste avond van de zesdaagse van Rotterdam bij een val een sleutelbeenbreuk op. “Maar elk nadeel heeft zijn voordeel. Door de zesdaagsen van Bremen en Berlijn te moeten schrappen, ben ik veel frisser. Zowel in de benen als in het hoofd.” Maar een medaille bleek dus te lastig.

In het verleden haalde ‘Ketelken’ in de puntenkoers al drie keer het podium, maar hij stond nog niet op het hoogste trapje. Vooralsnog heeft België één medaille op het WK baanwielrennen. Woensdag pakte Jolien D’hoore brons op de scratch.

UCI beboet renners die drinkbussen en afval weggooien

De Internationale Wielerunie UCI zal dit weekend de opdracht geven aan de ‘Commissaire TV Support’ om strikt toe te zien dat renners niet her en der nog drinkbussen en afval langs het parcours gooien. Zowel in de openingsklassieker Omloop, als in Kuurne-Brussel-Kuurne is die taak weggelegd voor de Belgische UCI-commissaris Philippe Mariën.

De bedoeling is dat deze ‘Commissaire TV Support’ erop toeziet dat renners niet zomaar her en der lege drinkbussen, verpakkingen van gelletjes of ander eetwaren weggooien in het landschap dat zij doorkruisen. De Internationale Wielerunie wil erop toezien dat er op een verantwoorde ecologische manier aan wielrennen wordt gedaan.

In elke UCI-wedstrijd voorzien de organisatoren al een tijdje afvalzones. Die situeren zich voor en na de bevoorradingszone. Daarnaast is er op twintig kilometer van de eindmeet, wanneer de bevoorrading vanuit de volgwagen niet meer toegelaten is, ook nog de zogenaamde ‘wast zone’. Daar kunnen renners eveneens hun overbodige papiertjes en bidons kwijt.

De UCI voorziet fikse boetes. Die kunnen gaan van 200 tot 500 Zwitserse frank, of tussen de 176 en 440 euro. Wie op een voor het publiek gevaarlijke wijze gaat gooien met een drinkbus mag zich verwachten aan een boete tot 1.000 Zwitserse frank of 881 euro. Ook blijft de UCI erop toezien dat de renners de voet- en fietspaden links laten liggen. Wie daar een inbreuk op begaat, mag zich eveneens aan een fikse boete verwachten. Gaat het manoeuvre echt over de schreef, dan kan zelfs een uitsluiting uit wedstrijd volgen.

Zieke Démare niet in Omloop, Van Keirsbulck krijgt groen licht

Geen Arnaud Démare noch Jacopo Guarnieri aan de start van de Omloop bij Groupama-FDJ. Wel goed nieuws voor Guillaume Van Keirsbulck (CCC). Die geraakt toch fit voor de Belgische openingsklassieker.

“We hebben onze plannen voor de Omloop noodgedwongen moeten wijzigen door de afwezigheid van onze sprinter Arnaud Démare”, aldus ploegleider Frédéric Guesdon. “Démare is nog niet hersteld van de griep, die hem ook al aan de kant hield in de slotrit van de Ronde van de Algarve. Hij moet nu herstellen, zodat hij fit aan de start van Parijs-Nice kan verschijnen.”

“Hetzelfde is het geval bij Jacopo Guarnieri. Bovendien sukkelt onze Italiaan nog met pijn aan de rug”, meldde Marc Madiot, algemeen manager bij Groupama-FDJ. “Normaal gezien reden zowel Démare als Guarnieri ook in Kuurne-Brussel-Kuurne. We wachten af of beiden voldoende fit geraken voor die wedstrijd. Daniel Hoelgaard neemt in Gent alvast de plaats in van Démare zodat we met slechts zes renners starten”, gaf Madiot mee.

Valerio Piva (CCC) had beter nieuws. “Guillaume Van Keirsbulck heeft groen licht gekregen van de ploegarts. Hij mag starten ondanks het feit dat hij sukkelt met een opkomende buikgriep. Hout vasthouden of de ziekte zich deze nacht niet echt doorzet”, verduidelijkte Piva.

Ook Team Sky doet het morgen met slechts zes eenheden. Luke Rowe is immers out wegens ziekte.

Nous n'aurons pas 7 coureurs au départ du Het Nieuwsblad mais 6 : @ArnaudDemare ne participera pas à la classique belge. pic.twitter.com/nPiJw5o6qd Équipe Cycliste Groupama-FDJ(@ GroupamaFDJ) link

De Plus: “Hier heb ik zo hard voor gewerkt”

De nakende eindzege van Primoz Roglic (Jumbo-Visma) in de UAE Tour is deels ook te danken aan Laurens De Plus. De renner verrichtte knap kopwerk tot op 400 meter van het eind van de slotklim en finishte uiteindelijk zelf nog als elfde, op vijf seconden. Hij zag z’n kopman winnen en dus gingen ook bij de renner uit Ninove de handen in de lucht.

Enorme vreugde na afloop op de Jebel Jais. Roglic vloog in de armen van De Plus en gaf hem een warme knuffel. “Ongelooflijk”, zei de Plus, “hier heb ik zo hard voor gewerkt. Na zoveel pech vorig jaar (een aanrijding op trainingskamp in Zuid-Afrika eind januari 2018) en dan ook nog eens die valpartij in 2017 in de Ronde van Lombardije, beleefde ik een zorgeloze winter. Ik kon me eindelijk eens perfect klaarstomen op het seizoen en ik kwam hier met een heel goed gevoel naar deze koers. Dat we het dan ook nog eens waarmaken, stemt me echt ongelooflijk blij. Primoz is zo’n straffe kopman, hij maakt het gewoon af en pakt hier (naar alle waarschijnlijkheid, red.) de eindzege. Straf.”

De Plus sleurde lange tijd op kop op de slotklim, net zoals hij dat ook deed in de rit naar Jebel Jafeet eerder waar de Sloveen finaal tweede zou worden na Valverde. Heel wat renners kraakten onder zijn beukwerk. “Het plan was om te verdedigen, maar Primoz voelde zich goed, we besloten ervoor te gaan en dat motiveert, je kan dan dat tikkeltje extra.”

“Ik denk dat we vanavond wel een glaasje champagne verdiend hebben”, lachte hij nog. “Neen, ik vind het niet erg dat ik hier zelf geen top tien rijd. Ik ben hier om Primoz te helpen, hij is de ‘coming man’, kan het klaarspelen. Dan moet je je eigen ambitie opzijzetten. Weet je, ik ben gewoon zo ongelooflijk blij dat we het hier zo goed doen, dat ik ook goed rijd. Na zo veel miserie is het echt plezant om gewoon te tonen wat je in huis hebt, te tonen dat je het nog steeds kan. Met deze kopman trek ik heel graag naar de Giro.”

Lotte Kopecky begint met 23ste plaats in scratch aan omnium

Op de wereldkampioenschappen baanwielrennen in het Poolse Pruszkow staat Lotte Kopecky halfweg het omnium op de negentiende plaats. In het tweede onderdeel, de temporace, werd ze zestiende. Daarvoor was ze als 23ste en voorlaatste geëindigd in de scratch, het eerste nummer.

De Japanse Yumi Kajihara toonde zich de beste in de temporace. Ze nam de leidersplaats over van de Italiaanse Letizia Paternoster, die de scratch had gewonnen. Later op de dag staan de afvalling en de puntenkoers (de slotdiscipline) op het programma.

Alles voor Greg Van Avermaet bij CCC: “Willen Greg aan derde zege helpen”

Greg Van Avermaet is ontegensprekelijk dé kopman binnen het CCC Team. Hij wordt morgen omringd door de Zwitser Michael Schär, de Pool Lukasz Wisniowski, de Spanjaard Francisco Ventoso en de Belgen Gijs Van Hoecke, Nathan Van Hooydonck en Guillaume Van Keirsbulck. Al is laatstgenoemde twijfelachtig omdat hij kampt met buikgriep. “We zijn blij met ons nieuw team terug in België te zijn”, stak algemeen manager Jim Ochowicz de persconferentie van zijn CCC Team van wal. “Zaterdag start het klassieke voorjaar. Ik kijk altijd enthousiast naar dat moment uit. En ik niet alleen. De gehele ploeg leeft toe naar de Belgische openingsklassieker. Natuurlijk is Greg Van Avermaet onze absolute kopman. We verkenden het parcours van de Omloop al en zo konden we experimenteren met ons materiaal. De bandenspanning, de fietsen, de wielen en noem maar op. Alles werd nog eens terdege getest. Wij zijn er klaar voor. We volgen trouwens de weersvoorspellingen minutieus op. Het weer is een heel bepalende factor in een koers als de Omloop.”

CCC team start de Omloop met een heel ervaren team, een pluspunt in een wedstrijd waarin parcourskennis noodzakelijk is. “Alle zeven onze renners kennen de wegen en weten waaraan zich te verwachten”, aldus Ochowicz. “Maar ook de sportdirecteurs Valerio Piva en Fabio Baldato kennen het klappen van de zweep in de Belgische koersen. Zij waren er ooit op actief als renner en nu al enkele jaren als sportdirecteur. Aan motivatie ontbreekt het ons nooit en zeker niet wanneer we beginnen aan de Vlaamse koersen. Bedoeling is om Greg Van Avermaet aan zijn derde zege in de openingsklassieker te helpen. En daar heeft hij de juiste ploegmaats rond hem voor.”

Wout van Aert klaar voor debuut bij Jumbo-Visma in Omloop: “Voelt aan als nieuwe start”

Zaterdag 2 maart staat al lange tijd met stip aangeduid in de agenda van Wout van Aert. Dan debuteert de drievoudige wereldkampioen veldrijden immers na een veel besproken overgang voor de Nederlandse WorldTour-formatie Jumbo-Visma in de Omloop, de opener van het Belgische wielerseizoen. “Dit voelt aan als een nieuwe start”, bekende Van Aert vandaag in Gent.

“Het is natuurlijk leuk om je tweede werkdag al meteen een koers te rijden, ik ben dan ook vooral met die wedstrijd bezig. Daarnaast ben ik blij dat ik hier zit. Alles is nieuw: fiets, kleding, ploegmaats, een nieuwe werkomgeving. Het is een nieuwe start, helemaal anders ook dan het crossseizoen. In de winter beleefde ik ook niet meteen mijn makkelijkste periode. Ik beschouw dit als een volgende stap in mijn carrière. De WorldTour is het hoogste niveau in het wielrennen, daar had ik altijd op gehoopt”, aldus Van Aert.

Na het slot van zijn veldritseizoen waarin hij niets anders kon dan de dominantie van Mathieu van der Poel te erkennen trok onze landgenoot begin vorige maand naar het Spaanse Girona voor een korte vakantie, gevolgd door een trainingsstage, goed voor drie weken in totaal. Intussen lijken de batterijen opgeladen. “Het is moeilijk om te weten waar ik exact sta”, bekende Van Aert. “Mijn laatste wedstrijd was het WK veldrijden en dat is geen referentie voor de koers van morgen. Nadien volgden er drie weken in Spanje, waar het op training wel goed zat. Ik denk dat mijn huidige vorm vergelijkbaar is met die van vorig jaar.”

Roglic zet de kers op de taart in UAE Tour

Primoz Roglic heeft de puntjes op de “i” gezet in de UAE Tour. De Sloveen van Jumbo-Visma won de koninginnenrit met aankomst op Jebel Jais. Hij was na een klim van meer dan tien kilometer in een spurtje de betere van Tom Dumoulin en David Gaudu. Roglic verstevigt met de overwinning zijn leiderstrui. Hij wordt morgen na de vlakke afsluitende slotrit zo goed als zeker de eerste eindwinnaar in de Verenigde Arabische Emiraten.

Roglic mocht zich in de handen wrijven met een ijzersterke Laurens De Plus in deze vijfde rit. Onze landgenoot zette het tempo op weg naar Jebel Jais en dat lag zo hoog dat geen enkele concurrent zin had om iets te ondernemen. De Plus zette meer dan vijf kilometer in zijn eentje de toon op de slotklim. Hij was er ook verantwoordelijk voor dat Joey Rosskopf als laatste vroege vluchter werd opgeraapt. De Plus kwam zelf op een handvol seconden van zijn winnende ploegmaat binnen en staat nu 9de in de tussenstand. Verder was er in deze rit nog een valpartij van Valverde en Moscon. Beide renners konden hun tocht wel zonder problemen verderzetten.

“Het is altijd fijn om goed aan het seizoen te beginnen”, aldus Roglic, “dit geeft vertrouwen voor wat nog komt.” Roglic versloeg Dumoulin in een sprint na een slotklim van 20 km. “Dat doet heel veel deugd”, sprak hij na afloop, “we wonnen hier weliswaar de ploegentijdrit, maar het is ook fijn als je zelf individueel eens kan juichen en het werk van je ploegmaten kan afmaken. De jongens hebben mij goed van voren gehouden. Deze overwinning is voor de ploeg.”

Indrukwekkend was ook het beukwerk van Laurens De Plus, die net zoals in de vorige bergrit het pad effende voor zijn kopman. “Waw, je bent een reus”, riep hij tegen De Plus meteen na de finish waarbij ze in elkaars armen vielen en de Sloveen de jonge Belg even de hoogte in tilde. “Wat Laurens heeft gedaan was straf”, beaamde Roglic, “hij hield het tempo heel hoog, al was het niet alleen hij die zijn werk deed, iedereen in de ploeg knokte hier voor mij.”

Met enkel nog een sprintetappe en een halve minuut voorsprong kan er nog weinig foutlopen voor de Sloveen. “In je eerste wedstrijd meteen scoren is plezant en goed voor het zelfvertrouwen. Hiervoor ging ik op hoogtestage, dus ik wist niet meteen waar ik me aan moest verwachten. Het gevoel is hier goed, de conditie is goed”

De Sloveen start in mei in de Giro en mikt op de eindzege nadat hij vorig jaar vierde werd in de Tour. Is hij niet te vroeg in vorm werd gevraagd. “Neen hoor, nog lang niet. Daar maak ik me geen zorgen over.”

Boonen geeft Philipsen nog laatste advies

Geen verkenning met de ploeg voor Jasper Philipsen gisteren, wel een opmerkelijke foto op Instagram. De 20-jarige ritwinnaar in de Tour Down Under maalde zijn laatste trainingskilometers voor de Omloop af met niemand minder dan Tom Boonen. Renner en ex-renner postten beiden dezelfde foto op hun sociale media-kanalen. “Het voorjaar komt eraan”, laat Philipsen fietsend langs het Albertkanaal weten. “Geen betere man om nog advies bij te winnen.” Boonen zelf houdt zijn jonge streekgenoot van Team UAE in de gaten de komende weken. “Hou hem dit weekend maar in het oog.”

“Team Sky komt voor Giro-start met nieuwe sponsor”

De geruchtenmolen rond de toekomst van Team Sky blijft maar doordraaien. Nu publiceert de Spaanse krant ‘Marca’ dat de ploeg van manager Dave Brailsford voor de start van de Ronde van Italië naar buiten komt met een nieuwe hoofdsponsor. Sky zet de samenwerking na dit seizoen stop met de wielerploeg en dus wordt uitgekeken naar een nieuwe geldschieter. Volgens ploegleider en ex-renner Matteo Tosatto komt dat nog voor 11 mei in orde. “Als alles volgens plan verloopt, hebben we voor de ‘Grande Partenza’ in de Giro een akkoord met een nieuwe sponsor. Het gaat om een Europese sponsor. Een geldschieter a casa”, vertelde Tosatto vanuit de UAE Tour aan Marca. Tosatto verwijst daarmee de eerdere nieuwsberichten dat Dave Brailsford in zee zou gaan met het Colombiaanse oliebedrijf Ecopetrol naar de prullenmand.

Vrouwenwedstrijd gaat op zoek naar opvolgster voor Deense Christina Siggaard

Morgen zijn ook de vrouwen elite toe aan hun Belgische seizoensopener. Het startsein van de Omloop voor vrouwen weerklinkt op de Emile Clauslaan in Gent, acht minuten na het vertrek van de mannenkoers. De eindmeet ligt ook voor de vrouwen getrokken op de Onderwijslaan in Ninove. Die bereikt men na vijf kasseizones, 10 hellingen en 123 kilometer koers.

De Omloop voor vrouwen werd dit jaar een stuk pittiger gemaakt. De organisatoren namen twee hellingen en twee kasseistroken meer op in vergelijking met vorige editie. De startplaats blijft behouden in Gent, de finish ligt in Ninove op de Onderwijslaan. Niet meer op de Halsesteenweg in Meerbeke dus. Via Tenbosse en de Eikenmolen rijden de vrouwen naar exact dezelfde finale als de mannen, met het duo de beklimmingen van de Muur van Geraardsbergen en de Bosberg in de hoofdrol. Na die laatste bult resteren nog 12,8 kilometer tot de finish.

Eén van de favorieten is opnieuw Christina Siggaard, de laureate van vorig jaar. De Deense topt het Virtu-team waar ook Anouska Koster en Marta Bastianelli deel van uitmaken. Ze is niet de enige oud-winnares van de Omloop aan de start. Lucinda Brand (2017) is kopvrouw binnen Team Sunweb, waar ook nog Floortjke Mackaij deel van uitmaakt. Anna van der Breggen (winnares in 2015) krijgt bij Boels-Dolmans als steun Chantal Blaak mee. Met Tiffany Cromwell (Canyon-SRAM) maakt ook de laureate van 2013 haar opwachting. Trek-Segafredo komt met Lotta Lepistö, Elisa Longo Borghini en Ellen van Dijk aan de start. Van Belgische zijde is het uitkijken naar Alana Castrique (Lotto-Soudal), Nathalie Bex (Rogelli), en het duo bij Parkhotel-Valkenburg: Ann-Sophie Duyck met Sofie De Vuyst.

In 2018 haalde Siggard het voor de Amerikaanse Alexis Ryan en de Italiaanse Maria Giulia Confalonieri. Beste Belgische vorig jaar was Jolien D’hoore met een achtste plaats. Nog nooit slaagde een Belgische renster erin de openingsklassieker in eigen land te winnen.

Sep Vanmarcke is hongerig naar een tweede zege

Sep Vanmarcke begon zijn seizoen in 2012 op magistrale wijze toen hij in een sprint op het Sint-Pietersplein in Gent respectievelijk Tom Boonen en de Spanjaard Juan Antonio Flecha achter zich liet. De West-Vlaming heeft sindsdien iets met de Omloop. In 2014 werd hij vierde, in 2015 vijfde, in 2017 derde en die derde plaats deed hij vorig jaar netjes over toen hij enkel Michael Valgren Andersen en Lukasz Wisniowski moest laten voorgaan. Sep Vanmarcke blikte in het rennershotel in Lokeren vooruit naar de Omloop van komende zaterdag.

“We gingen donderdag het parcours nog eens verkennen en dat was wel een goede zaak”, opende Vanmarcke. “Er zijn bepaalde nieuwigheden opgenomen in de weg naar Ninove. De hellingen volgen elkaar vlugger op en de kasseistroken maken het iets lastiger dan vorig jaar. Voor mij is dat goed. De Molenberg zit ook later in het parcours en dan is er de Elverenberg als nieuwkomer. Het zal ervoor zorgen dat er iets minder reorganisatie mogelijk is.”

Sep Vanmarcke trekt reeds met één zege - ritwinst in de Ronde van de Haut-Var - achter zijn naam naar de openingsklassieker. “Het doet deugd dat de teller niet meer op nul staat”, lachte hij. “Ik trek zo met vertrouwen naar de start van de Omloop. En die zege gaf me de geruststelling dat het conditioneel ook allemaal goed zit. Ik stond al enkele keren op het podium van de openingsklassieker. Dit is nu eenmaal een wedstrijd die me goed ligt. Dat is zo met elke kasseikoers. Zaterdag komt er een nieuw peloton aan de start. Iedereen reed wel een ander programma. Het team koos voor een Frans luik. Andere mannen waren aan de slag in Argentinië, Spanje en noem maar op. In Gent komen de specialisten voor het eerst samen aan de start. En dat op een typisch Vlaams parcours. Ik kijk er naar uit en natuurlijk wil ik maar al te graag die zege van 2012 nog eens over doen. Zeer zeker.”

Motards en bestuurders volgwagens moeten testen ondergaan

Aan de vooravond van de opening van het Belgische wielerseizoen kondigen Vias institute en Belgian Cycling een samenwerking aan om de verkeersveiligheid tijdens wielerwedstrijden nog te verhogen. Motards en bestuurders in dienst van de Koninklijke Belgische Wielerbond worden voortaan getest op hun rijgeschiktheid vooraleer te mogen rijden tijdens wielerwedstrijden. Dat maakt het verkeersveiligheidsinstituut vandaag bekend.

Tijdens wielerwedstrijden gelden enkele aparte verkeersregels. Bovendien is het rijden er moeilijker omdat de situaties onvoorspelbaar en drukker zijn. Een gekend slachtoffer is Jesse Sergent. De Nieuw-Zeelander moest zijn wielercarrière in juli 2016 beëindigen vanwege aanhoudende complicaties na een aanrijding door een neutrale materiaalwagen in de Ronde van Vlaanderen 2015.

Via een multidisciplinair onderzoek gaat Vias institute na of motards en bestuurders in dienst van de wielerbond geschikt zijn op medisch, psychologisch en praktisch vlak om in wielerwedstrijden te rijden. Onder meer coaches, chauffeurs en piloten van wedstrijdcommissarissen en tijdopnemers zullen getest worden.

Artsen gaan eerst de medische paraatheid na. Daarvoor worden strenge normen gehanteerd, vergelijkbaar met bijvoorbeeld professionele bestuurders. Daarnaast stelden de psychologen van het Vias institute een testbatterij op die verschillende functies meet die eigen zijn aan ‘rijden in de koers’. Zo worden onder andere reactietijden gemeten, onder eenvoudige omstandigheden, maar ook onder stress. Andere tests gaan over de mogelijkheid om de aandacht te verdelen, zich voldoende lang kunnen concentreren, risicoperceptie en het kunnen inschatten van onverwachte manoeuvres.

Tenslotte volgt een praktische rijtest die bestaat uit een rit in reële omstandigheden, zowel op een druk als een technisch traject. Na deze testen volgt overleg tussen de experts over de drie onderdelen en kan al dan niet een attest (‘Fit to pilot’) afgeleverd worden. Voor de bestuurders en motards in dienst van de KBWB geldt dat wie geen attest kan voorleggen, ook geen licentie krijgt. Zo’n licentie is verplicht om in internationale en nationale wedstrijden een voertuig te mogen besturen.

Een screening is nodig om de veiligheid in en rond de koers te garanderen, voor zowel de renners, het publiek als alle andere betrokkenen in de koers, aldus Vias institute.

Zelf deelnemen aan de klassiekers? Dat kan! Stel jouw ploeg voor de ‘Gouden Klassiekers’ HIER op en maak kans op één van de vele prijzen.