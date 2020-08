KOERS KORT. Geen GP van Wallonië, Neilands krijgt volgend jaar pas een opvolger Redactie

18 augustus 2020

GP van Wallonië geannuleerd

De GP van Wallonië, voorzien op 16 september, zal dit jaar niet doorgaan vanwege de coronacrisis. “Om twee redenen hebben we de GP van Wallonië moeten annuleren”, verklaart Christophe Brandt van TRW Organisation. “Er is een gebrek aan budget door de gezondheidscrisis. Bovendien wordt de GP niet zoals gewoonlijk rechtstreeks uitgezonden op de RTBF vanwege de concurrentie van de Ronde van Frankrijk. In 2021 zal de GP van Wallonië opnieuw op de kalender staan.” Vorig jaar won de Let Krists Neilands op de Citadel van Namen, voor Jasper Stuyven en Jasper De Buyst.