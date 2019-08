KOERS KORT. Geen breuken voor Rickaert - Twee nieuwkomers bij Deceuninck-Quick.Step - Ackermann wint in Polen Redactie

04 augustus 2019

10u50

Belga

Geen breuken voor Rickaert

Jonas Rickaert is zaterdag dan toch niet van start gegaan in de vierde rit van de Tour d’Alsace, nadat hij in de rit op vrijdag in een ravijn sukkelde en daarbij zijn knie bezeerde. Rickaert is gisteren huiswaarts gekeerd om onderzoeken te ondergaan in het ziekenhuis van Tielt. Daar werd geen breuk of specifiek letsel vastgesteld. Rickaert mag de komende dagen ook gewoon trainen.

Ackermann sprint naar zege in eerste etappe Ronde van Polen

Pascal Ackermann (Bora-hansgrohe) is net als vorig jaar de eerste leider in de Ronde van Polen (WorldTour). De 25-jarige Duitser haalde het in de 132,3 kilometer lange openingsrit na de verwachte massasprint van de Colombiaan Fernando Gaviria en de Nederlander Fabio Jakobsen.

In Krakau werd de top vijf vervolledigd door de Duitser Maximilian Walscheid en de Nederlander Danny van Poppel. Morgen staat de tweede etappe op het programma, een rit over 152,7 kilometer tussen Tarnowskie Góry en Katowice. De Ronde van Polen eindigt volgende week vrijdag.

W52/FC Porto viert tweemaal in Portugal

Daniel Mestre (W52/FC Porto) heeft in een massasprint de derde etappe van de Ronde van Portugal (2.1) gewonnen. Zijn Spaanse ploegmaat Gustavo Cesar Veloso behoudt de leiderstrui. Na een vroege vlucht van Guillaume de Almeida en Jayde Julius en een late uitvalspoging van Björn Thurau draaide de derde, heuvelachtige rit van 181 kilometer tussen Santarem en Castelo Branco uit op een sprint op een oplopende weg. W52/FC Porto toonde zich dominant in de aanloop daarnaartoe en Mestre maakte het werk af. De Fransman Clément Russo werd tweede, de Noor August Jensen derde.

In de stand heeft Cesar Veloso een voorsprong van 0:03 op de Spanjaard Mikel Aristi, en 0:08 op ritwinnaar Mestre. Zondag krijgt het peloton een eerste echte bergrit voor de wielen, met aankomst na een klim van twintig kilometer op net geen tweeduizend meter boven zeeniveau.

Wild verliest zege door diskwalificatie aan Wiebes

Nederlands kampioene Lorena Wiebes (Parkhotel Valkenburg) heeft de Prudential RideLonden Classic (WorldTour) gewonnen. Ze verloor in de massasprint van haar landgenote Kirsten Wild, maar die werd gediskwalificeerd voor een manoeuvre dat een massale valpartij had doen ontstaan.

Ondanks de bijzonder ruime prijzenpot was er onderweg weinig animo te beleven tijdens het criterium in het toeristische gedeelte van de Britse hoofdstad, op enkele korte aanvalspogingen en de sprintjes voor het tussenspurtklassement na. Nog een tegenvaller voor de organisatoren was de valpartij van thuisfavoriete Alice Barnes in de voorlaatste van twintig ronden.

Na 68 kilometer werd het zoals algemeen verwacht een massasprint. Nederland was hofleverancier van de favorieten met tweevoudig winnares Kirsten Wild, vrouw-in-vorm Marianne Vos en de amper 20-jarige seizoensrevelatie Lorena Wiebes. Voor België was het na het forfait van de geblesseerde Jolien D’hoore uitkijken naar Lotte Kopecky.

Duits kampioene Lisa Brennauer loodste Wild uitstekend naar de sprint, maar die werd verrast door de vroege aanzet van Wiebes. Wild moest van haar lijn afwijken om nog haar sprint in te zetten, Chloe Hosking raakte daardoor haar achterwiel aan en sleurde in haar val dominogewijs de helft van het sprintende pelotonnetje mee.

Wild kwam nog net voor Wiebes, de Italiaanse Elisa Balsamo en de Amerikaanse Coryn Rivera over de streep, maar werd wat later uit de uitslag geschrapt door de wedstrijdjury. Kopecky is vierde in de bijgestelde uitslag, Vos zesde

Stijn Steels en Bert Van Lerberghe tekenen voor twee jaar bij Deceuninck - Quick.Step

Stijn Steels en Bert Van Lerberghe verlaten na dit seizoen respectievelijk Roompot-Charles en Cofidis voor Deceuninck - Quick.Step, waar ze beiden een contract voor twee seizoenen ondertekenden, zo maakte de Belgische WorldTour-formatie bekend.

Voor de 29-jarige Steels wordt het een beetje thuiskomen. Zijn oom Tom Steels is er immers ploegleider en Tim Declercq en Yves Lampaert zijn twee van zijn beste vrienden. “We kennen elkaar al vijftien jaar en dus is het wel spectaculair om komend seizoen voor hetzelfde team te rijden, net als samenwerken met mijn oom”, liet Steels weten. “Dat is het beste dat er voor mij kon gebeuren, we hebben een sterke band.”

Wanty-Groupe Gobert maakt komst van drie stagiairs bekend

Onze landgenoot Cédric Beullens (EFC - LR Vuylsteke), de Fransman Théo Delacroix (CC Etupes) en de Noor Trond Trondsen (Team Coop) mogen tot het einde van het seizoen aan de slag als stagiair bij Wanty-Groupe Gobert, zo maakte de wielerploeg zaterdag bekend.

Beullens werd eerder dit jaar tweede in de Ronde van Vlaanderen voor beloften. Zijn eerste wedstrijd voor Wanty wordt waarschijnlijk de Tour du Limousin (21-24/08).