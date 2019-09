KOERS KORT. Géén Bernal en Kwiatkowski op WK, Roglic en Pogacar rijden wél in Yorkshire Redactie

17 september 2019

20u37

Bron: Belga 0

Duitse stagiair Steimle krijgt profcontract bij Deceuninck en wint meteen

Jannik Steimle heeft een contract voor twee jaar getekend bij Deceuninck-Quick-Step. Dat maakte het Belgische WorldTeam bekend. Sinds 1 augustus reed de 23-jarige Duitser al als stagiair voor de ploeg van Patrick Lefevere. Steimle talmde niet om zijn nieuwe ploeg voor het vertrouwen te danken. Dinsdag won hij de 87ste Textielprijs in Vichte, waar hij de Fransman Samuel Leroux en de Nederlander Arvid de Kleyn in de sprint van een kleine groep achter zich liet.

In het truitje van het continentale Voralberg won Steimle eerder dit jaar al een rit in de Flèche du Sud (2.2), een rit en de eindstand in de Oberösterreichrundfahrt (2.2) en de proloog en een etappe in de Ronde van Oostenrijk (2.1).

"Steimle is een sterke renner, die ook bereid is voor het team te werken", verklaarde Lefevere. "Hij pikt ook veel op van de meer ervaren jongens rond hem, ligt goed in de groep en wou echt deel van ons team uitmaken. We hebben een goede reputatie wat het opleiden van talenten betreft en heten hem van harte welkom in het Wolfpack."

"Dit is een kinderdroom die uitkomt", reageerde Steimle. "Ik ben heel blij dat ik deze kans krijg en wil het team en de wereld tonen wat ik waard ben. Ik hou van de klassiekers en van zware eendagskoersen, ben best snel en kan het in de sprint van een kleine groep afmaken. Toen ik als stagiair bij dit team kwam, was ik echt nerveus, maar iedereen deed me snel thuis voelen. Het is echt één grote familie."

A day he will never forget!

Stagiaire Jannik Steimle wins Textielprijs Vichte from a reduced group, hours after signing a contract which will see him ride for Deceuninck - Quick-Step in the next two years: https://t.co/vHTHl3oJZ7

Photo: @GettySport pic.twitter.com/iKtaK31xGu Deceuninck-QuickStep(@ deceuninck_qst) link

Van Baarle verlengt contract bij Ineos tot eind 2022

Dylan van Baarle heeft zijn contract bij Team Ineos met drie jaar verlengd. De Nederlandse wielrenner ligt nu bij de Britse topploeg tot eind 2022 vast. Hij rijdt sinds 2018 voor de formatie, die tot mei nog als Team Sky in het peloton zat.

De 27-jarige Van Baarle is aan het beste seizoen uit zijn loopbaan bezig. Hij won onder meer de Herald Sun Tour in Australië en schreef een etappe op zijn naam in het Critérium du Dauphiné. “Dylan vervulde bovendien een sleutelrol in het succes van Egan Bernal in de Tour de France”, klinkt het in een communiqué van het team.

“Ik ben superblij met mijn nieuwe contract”, reageert Van Baarle opgetogen. “Ik ben bij deze ploeg een betere renner geworden en ik wil die progressie voortzetten. Drie jaar erbij geeft mij vertrouwen en het toont tevens aan dat het team in mij ook vertrouwen heeft.”

Van Baarle was afgelopen zomer tijdens de Tour de France in de bergen goed op dreef. Mede dankzij zijn werk pakte Bernal de eindzege en eindigde de Welshman Geraint Thomas als tweede. “Het winnen van de Tour met Egan was een droom voor mij. Dat was mijn ambitie toen ik bij het team kwam. Met de eerste en tweede plek in Frankrijk waren het drie heel fijne weken. Ik wilde onze mannen zo lang mogelijk in de bergen van dienst zijn en dat lukte tot mijn vreugde.”

Van Baarle heeft hoge verwachtingen voor de komende drie jaar. “Ik hoop dat ik in een grote klassieker het podium kan halen. Ik wil ook echt belangrijk zijn in de grote rondes. De bedoeling is om nog langer mijn teamgenoten te helpen dan ik dit jaar heb gedaan.”

Van Baarle doet einde deze maand met de Nederlandse wielerploeg mee aan de WK in Yorkshire. Hij komt eerst in de tijdrit uit en later ook in de wegwedstrijd om de regenboogtrui.

Roglic voert Slovenië aan, ook youngster Pogacar trekt naar Yorkshire

Primoz Roglic, de winnaar van de Ronde van Spanje, en klimmer Tadej Pogacar zitten in de Sloveense wegritselectie voor het WK wielrennen in Yorkshire (22-29 september). De 29-jarige Roglic komt ook in actie op de individuele tijdrit, het onderdeel waarop hij twee jaar geleden op het WK in het Noorse Bergen zilver pakte achter de toen ongenaakbare Nederlander Tom Dumoulin.

Roglic reed knap naar de zege in de Vuelta. De renner van Jumbo-Visma hield de Spanjaard Alejandro Valverde op 2:33 achter zich. De 20-jarige Pogacar (UAE Team Emirates) eindigde in de algemene stand als derde op 2:55. Roglic won in Spanje een rit, Pogacar toonde zijn kunnen in drie etappes in de bergen.

Roglic en Pogacar krijgen in Engeland steun van Grega Bole (Bahrain-Merida), Matej Mohoric (Bahrain-Merida), David Per (Adria Mobil), Luka Pibernik (Bahrain-Merida), Jan Polanc (Emirates) en Jan Tratnik (Bahrain-Merida).

Bernal trekt dan toch niet naar Yorkshire, ook Kwiatkowski laat verstek gaan

Tourwinnaar Egan Bernal verdedigt dan toch niet de Colombiaanse kleuren op het WK wielrennen in Yorkshire (22-29 september). Bernal was opgenomen in de selectie van zijn land, maar besloot zich terug te trekken omdat hij zich niet voldoende fit voelde voor de strijd. Ook Michal Kwiatkowski, de wereldkampioen van 2014, laat verstek gaan.

De 22-jarige klimmer van Ineos kwam sinds zijn overwinning in de Tour nog maar een keer in actie, in de Clasica San Sebastian. Bernal was vooral bezig met criteriums rijden en huldigingen. Hij voelt zich niet sterk genoeg om op 29 september op het WK in actie te komen in de wegwedstrijd. Carlos Betancur (Movistar) neemt zijn plek over.

Ook Kwiatkowski verschijnt in Yorkshire niet aan de start. “Ik heb te veel respect voor dit shirt en de Poolse adelaar om mee te doen aan de WK”, schreef de Poolse ploeggenoot van Bernal bij een foto waarin hij poseert in de nationale trui. “Na de Tour zei ik al dat mijn lichaam rust nodig had. Sindsdien vallen mijn resultaten tegen. Ik ga nu echt rust nemen en duimen voor het Poolse team in Yorkshire.”