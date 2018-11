KOERS KORT. Geen Belgische medaille bij dames op EK veldrijden - Pidcock troeft Iserbyt af - Meeussen én Nys pakken eremetaal bij junioren

Redactie

04 november 2018

10u25

Bron: Belga 2

Oranje boven bij de vrouwen

Sanne Cant is er niet in geslaagd haar Europese titel in het veld te verlengen. In het Nederlandse Rosmalen werd de 28-jarige Cant, tevens de regerend wereldkampioene, vierde.

De titel ging naar de Nederlandse Annemarie Worst. Die plaatste in de vierde en voorlaatste ronde een beslissende versnelling. Ze had aan de streep twee seconden voorsprong op haar landgenote Marianne Vos. Zij vloerde in de sprint Denise Betsema, nog een Nederlandse. Sanne Cant kwam op 10 seconden als vierde over de streep. Ellen Van Loy maakte de top vijf vol.

Vorig jaar pakte Cant in het Tsjechische Tabor haar derde Europese titel (na goud in 2014 en 2015) voor de Nederlandse Lucinda Brand en de Italiaanse Alice Maria Arzuffi.

De Belgische medailleteller in Rosmalen blijft voorlopig op drie staan. Eerder op de dag was er zilver voor belofte Eli Iserbyt en zilver en brons voor junioren Witse Meeussen en Thibau Nys.

Tom Pidcock onttroont Eli Iserbyt bij beloften

Tom Pidcock is de nieuwe Europese kampioen veldrijden. De Brit soleerde in Rosmalen naar de zege. Hij haalde het met halve minuut voorsprong op titelverdediger Eli Iserbyt en de Fransman Antoine Benoist.

Pidcock versus Iserbyt, dat was het duel om naar uit te kijken vooraf bij de beloften en beide favorieten maakten hun rol ook waar. Het was de Brit die de snelste start nam en als eerste het veld indook, maar Iserbyt toonde zich waakzaam en pikte meteen aan. Ook de Fransman Antoine Benoist schoof mee.

Pidcock was evenwel op een missie en wilde zijn zilveren medaille van vorig jaar en teleurstellende WK van dit jaar zo snel mogelijk vergeten. Hij schudde een paar versnellingen uit de benen en Iserbyt moest een gaatje laten. Iets voor halfweg cross telde de Brit al negen seconden voorsprong.

Toch gaf Iserbyt zich niet zomaar gewonnen. Lange tijd schommelde het verschil tussen 7 en 10 tellen. Pidcock mocht het tempo niet laten zakken, al brak de veer finaal dan toch bij de West-Vlaming en ging de Brit de laatste ronde in met 22 tellen bonus. De Europese trui voor Pidcock dus, Iserbyt moest vrede nemen met zilver, het brons was voor Benoist.

Iserbyt: “ Niet echt veel punch in de benen”

Iserbyt reisde naar Nederland af om zijn titel te verlengen, maar hij delfde het onderspit tegen Tom Pidcock, de Brit die hij vorig jaar nog versloeg in de sprint om de Europese trui. “Ik had vandaag niet echt veel punch in de benen”, moest hij toegeven. “Mijn start was niet al te best en pas in de tweede ronde kon ik vooraan de aansluiting maken.”

“Pidcock bleef maar geven en ik had moeite om zijn tempo te volgen. Ik wilde na elke bocht wel versnellen, maar ik had gewoon niet voldoende kracht in de benen. Hij was de sterkste. Ik ben ontgoocheld, maar ik ben blij dat ik nog altijd met de regenboogtrui mag rondrijden. Dat is een pleister op de wonde.”

Iserbyt reed donderdag ook de Koppenbergcross, Pidcock niet. “Dat mag geen excuus zijn”, vindt hij zelf. “Als je topsporter bent, moet je er enkele dagen later opnieuw kunnen staan. Ik voelde me vanmorgen ook voldoende gerecupereerd. Het is ook waar dat ik dit seizoen wat meer de focus leg op mijn wedstrijden bij de profs, maar ook dat mag geen excuus zijn. Ik had gewoon geen topdag en vandaag was Tom gewoon beter. Het is geen schande om van hem te verliezen.”

EK-podium kleurt volledig oranje bij vrouwelijke beloften

De Nederlandse Ceylin del Carmen Alvarado heeft de Europese veldrittitel bij de vrouwen beloften (U23) veroverd. Ze haalde het voor eigen volk in Rosmalen solo voor haar landgenotes Inge van der Heijden en Fleur Nagengast. Marthe Truyen werd de beste Belgische op de tiende plaats.

Del Carmen Alvarado volgt op de erelijst de Italiaanse Chiara Teocchi op. Die sprintte vorig jaar in Tabor naar goud voor Laura Verdonschot.

Nederlander Pim Ronhaar is beste junior op EK veldrijden, Witse Meeussen en Thibau Nys mee op podium

Pim Ronhaar heeft zich voor eigen volk gekroond tot Europees kampioen veldrijden bij de junioren. De Nederlander haalde het in Rosmalen voor onze landgenoten Witse Meeussen en Thibau Nys.

Het was Meeussen die als eerste het veld indook op het domein Autotron in Rosmalen. De renner van het Callant-Dolticini team nam de kop, vier andere Belgen en enkele Nederlanders volgden gezwind.

Meeussen, onlangs nog winnaar van de Wereldbeker in Bern en de Superprestige in Ruddervoorde, bepaalde het tempo, samen met zijn ploegmaat, maar Nederlander, Pim Ronhaar. Vijf anderen pikten aan bij wie drie landgenoten: Ward Huybs, Thibau Nys en Jelle Vermoote, voorts nog de Tsjech Jakub Toupalik en de Nederlander Luke Verburg.

Iets voor halfweg cross versnelde Ronhaar een paar keer, enkel Meeussen wist zijn wiel te volgen, maar met nog drie rondes voor de boeg zou ook onze landgenoot tegen een achterstand van zes seconden aankijken. Ronhaar bouwde zijn voorsprong verder uit, Meeussen liep weg bij de rest, de vijf anderen streden voor het brons.

Ronhaar soleerde zo naar het goud. Veertien tellen later werd het zilver voor Meeussen, de sprint voor plek drie werd gewonnen door Thibau Nys, die na zijn allereerste EK een bronzen medaille mee naar huis mag nemen.

#EuroCross18 - Men Junior: 1 Ronhaar (Ned) , 2 Meeussen (Bel), 3 Nys (Bel) pic.twitter.com/miTuAawdQ8 EK Veldrijden(@ ekveldrijden) link

Nys: “Brons was hoogst haalbare”

Het goud en zilver ging op het EK veldrijden in Rosmalen naar de Nederlander Pim Ronhaar en Witse Meeussen, beiden tweedejaarsjunioren. Thibau Nys pakte knap brons in zijn eerste jaar bij de junioren. “Dit was het hoogst haalbare, hier ben ik heel tevreden mee”, reageerde hij.

Papa Sven Nys toonde zich na afloop bijzonder trots. “Thibau heeft er het maximum uitgehaald, een verstandige koers gereden en die medaille op karakter gewonnen, want ik zag dat hij het niet onder de markt had onderweg. Op het eind rijdt hij een slimme koers en pakt hij het brons in de sprint. Dat is mooi, in zijn eerste jaar als junior. Pim en Witse zijn tweedejaarsjunioren, jongens met meer kracht. Thibau is nog altijd maar 15 jaar en dat speelt toch in deze categorie. Ik denk dat hij heel trots mag zijn op deze medaille en ik ben ook heel fier. Ik had dit toch niet echt verwacht.”

Zoonlief Thibau toonde zich meer dan tevreden met het brons. “Het was een slopende wedstrijd en zeker in de laatste ronde, maar toen die finish in zicht kwam, draaide ik een knop om, ging ik door een muur en pak ik alsnog die medaille. Dit was het hoogst haalbare. Ik ben echt heel tevreden, want tijdens de cross zelf was ik een tijdje op de sukkel. Ik ben gevallen, eens achter een paaltje blijven hangen en in het zand draaide het niet goed. Het was zeker geen perfecte wedstrijd en toen ik eindelijk wat op dreef kwam, waren Ronhaar en Meeussen al weg. Maar goed, brons is een mooi resultaat in mijn eerste EK bij de junioren. Ik kom nog kracht tekort tegenover die tweedejaars. Vooral in het zand voel ik het verschil en ook als zij eens stevig doortrekken, hang ik meteen aan de rekker. Ik moet gewoon nog groeien en sterker worden. Mijn derde plek is alvast zeer hoopgevend, maar de weg naar de profs is nog lang.”

Brons dus voor de jongste Nys die tijdens het EK opnieuw gevolgd werd door een cameraploeg voor een tweede seizoen van DNA Nys dat komende winter wordt uitgezonden.

Meeussen: “Geen superdag”

“Dit smaakt toch bitter”, stelde nummer twee Meeussen na afloop. “In Bern en Ruddervoorde domineerde ik de crossen, maar vandaag had ik gewoon geen superdag.”

“Witse startte hier als topfavoriet”, sprak Ronhaar na afloop. “Ik startte zonder druk en wilde gewoon een goede koers rijden. Al snel voelde ik dat ik die topvorm te pakken had en ik het verschil kon maken op de technische stroken en in het zand. Ik ben heel trots op deze Europese trui en wil daar zoveel mogelijk van genieten.”

“Dit zal toch even blijven hangen”, aldus Meeussen. “Vorig weekend won ik in Ruddervoorde nog met 40 seconden voorsprong, nu word ik tweede. Op één week tijd kan er blijkbaar veel veranderen. Ik had geen superdag en dat heb je nodig op een EK. Pim was gewoon heel sterk en draaide de rollen om, ik kon geen druk zetten, hij deed dat wel en toen hij zijn versnelling plaatste, had ik geen antwoord klaar. Dit smaakt bitter. Had je me voor het seizoen verteld dat ik zilver zou winnen op het EK, dan had ik je waarschijnlijk niet geloofd, maar nu is dit toch even slikken.”

Valverde wint Tour de France Saitama Critérium

Alejandro Valverde (Movistar) heeft in Japan de zesde editie van het Tour de France Saitama Critérium op zijn naam geschreven. De Spaanse wereldkampioen haalde het in een sprint met twee voor de Britse Tourwinnaar Geraint Thomas (Sky). Thuisrijder Yukiya Arashiro (Special TDF Japan Team) mocht als derde mee op het podium.

Er stonden in Saitama 53 renners aan de start. Zij moesten op een lokaal circuit negentien ronden van 3,1 km afleggen. Vanaf het begin regende het aanvallen. Onder meer Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida), Matteo Trentin (Mitchelton-Scott) en Alexander Kristoff (UAE Team Emirates) toonden zich. Maar het was Thomas die met een versnelling in de laatste 15 km de beslissing forceerde. Uiteindelijk spurtten hij en Valverde om de zege.

Op de erelijst volgt Valverde de Brit Mark Cavendish op.