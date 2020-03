KOERS KORT. Gebroken dijbeen voor Michael Woods Redactie

19u11 0 Koers kort De Canadees Michael Woods (EF Pro Cycling) heeft een breuk in zijn rechterdijbeen opgelopen bij een val in de vijfde etappe van Parijs-Nice.

Woods kwam op een vijftigtal kilometer van de aankomst ten val bij de Côte-Saint-André (Isère). Hij werd vervolgens overgebracht naar een ziekenhuis in Lyon.

De 33-jarige Canadees, die brons behaalde op het WK 2018, was in Parijs-Nice de luitenant in het gebergte voor de Colombiaan Sergio Higuita.