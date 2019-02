KOERS KORT. Gaviria stapt met luchtwegeninfectie uit Ronde van Colombia - Italiaan viert in Provence De wielerredactie

14 februari 2019

16u40

Gaviria stapt uit Ronde van Colombia

Fernando Gaviria kampt met een luchtwegeninfectie en start niet in de derde rit van de Ronde van Colombia (2.1). Dat liet z’n team UAE Emirates weten op Twitter. Publiekslieveling Gaviria gaf gisteren al aan zich ziek te voelen. Deze ochtend werd vervolgens gezamenlijk beslist om de handdoek te gooien. Een domper, want de derde rit finisht in La Ceja, waar de 24-jarige sprinter geboren is.

🇨🇴 ❗Breaking news: @FndoGaviria will not be at the start of stage 3 @TourColombiaUCI due to a viral respiratory infection.



📋Official Press Release coming soon.#UAETeamEmirates #TourColombia2019 pic.twitter.com/yV79tdby5Q @UAE-TeamEmirates(@ TeamUAEAbuDhabi) link

Ganna wint openingstijdrit in Provence

Filippo Ganna heeft de proloog in de vierde editie van de Ronde van de Provence (cat. 2.1) gewonnen. De Italiaan van Sky legde het parcours van 8,9 kilometer in Les Saintes-Maries-de-la-Mer af in 10:05, negen seconden sneller dan de Nederlander Sebastian Langeveld. De Fransman Rémy Cavagna werd op tien seconden derde. Yves Lampaert finishte als zesde op negentien tellen. Met Sep Vanmarcke eindigde nog een tweede Belg in de top tien, hij deed er 24 seconden langer over dan Ganna.

Voor de 22-jarige Ganna, die de voorbije winter de overstap maakte van UAE Emirates naar Sky is het zijn eerste profzege. Het Italiaanse talent kroonde zich eerder tot vice-Europees kampioen tijdrijden in 2016, na de Duitser Lennard Kämna. Hij won dat jaar ook Parijs-Roubaix bij de beloften na een lange solo, voor onze landgenoot Jenthe Biermans die op een kleine minuut finishte, en behaalde verschillende titels op de baan.

Morgen staat een etappe van 191,6 kilometer op het programma, over een geaccidenteerd parcours en met in de finale de Route des Crêtes, een korte, maar stevige klim van 2,8 kilometer aan gemiddeld 9,8 procent, waarna het via een technische afdaling richting de finish loopt. Hoogstwaarschijnlijk verandert de leiderstrui dan van schouder. De eindwinst in de Franse rittenkoers ging vorig jaar naar de Fransman Alexandre Geniez.

#TourdeLaProvence : VICTOIRE POUR FILIPPO GANNA (@SkyCycling) ! Gallopin termine avec 36 secondes de retard #TDLP #TDLP2019 pic.twitter.com/dDSTpFpXMM Tour de La Provence(@ LaProvenceSport) link