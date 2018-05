Koers kort: Gaviria is Ewan en Sagan te snel af - Jasper Philipsen stapt uit Ronde van Californië na lelijke val Redactie

18 mei 2018

14u56

Bron: Belga 3 Wielrennen De Colombiaan Fernando Gaviria (Quick-Step Floors) heeft de vijfde rit in de Ronde van Californië (WorldTour) gewonnen in een massasprint. Hij liet de Australiër Caleb Ewan (Mitchelton-Scott) en wereldkampioen Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) achter zich.

Vijf renners kleurden de rit met een lange ontsnapping. Stijn Vandenbergh (AG2R La Mondiale), Michael Rice (Hagens Berman Axeon), Ruben Companioni (Holowesko-Citadel), zijn teamgenoot Fabian Lienhard en Tanner Putt (UnitedHealthcare) verzamelden maximaal 3'45" voorsprong, maar werden in de slotfase gegrepen. Het peloton stoomde daarna door naar de finish, al zorgde een val nog voor wat opschudding. Gaviria won vervolgens de massasprint.

"Ik ben blij met deze mooie overwinning, die zonder mijn teamgenoten niet mogelijk was geweest", reageerde de Colombiaan. "Alle jongens hebben een fantastische job gedaan. Ik ben erg tevreden dat ik hun harde werk op deze manier kan terugbetalen."

Tejay van Garderen (BMC), die woensdag een dubbelslag sloeg in de tijdrit, blijft leider in het algemeen klassement, met 23 seconden voorsprong op de Colombiaan Egan Bernal (Sky). Onze landgenoot Laurens De Plus (Quick-Step Floord) staat achtste op 2'13".

Zaterdag kunnen de klimmers zich nog een keer uitleven in de voorlaatste rit met aankomst in South Lake Tahoe. Zondag volgt de slotetappe in Sacramento.

Jasper Philipsen stapt uit Ronde van Californië na lelijke val

Chaotische slotfase in de vijfde etappe van de Ronde van Californië. Op een viertal kilometer van de streep was onze landgenoot Jasper Philipsen betrokken bij een valpartij. Het 20-jarige toptalent van Hagens Berman Axeon liep daarbij diepe snijwonden op aan zijn rechterarm. Philipsen werd vervolgens naar het ziekenhuis afgevoerd, waar hij hechtingen in de arm kreeg. De jonge Belg stapte logischerwijs uit de Amerikaanse wielerronde.

Que penita me ha dado ver a Philipsen llorando 😢. Ese codo pinta a fractura. Encourage friend and quick recovery @JasperPhilipsen #AmgenTOC pic.twitter.com/TYet7VCm1B RondevanBet(@ Rondevanbet) link