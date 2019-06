KOERS KORT. Gaviria dreigt Tour te missen: “Het vraagteken is groot” - Valverde maakt rentree in Frankrijk De wielerredactie

18 juni 2019

14u53 0

Valverde maakt rentree in Frankrijk

Alejandro Valverde (39) maakt deze week zijn rentree in de Franse rittenkoers Route d’Occitanie, voorheen beter bekend als de Route du Sud. De wereldkampioen stond enkele weken aan de kant na een val in de aanloop naar Luik-Bastenaken-Luik. De Spanjaard verscheen wel aan de start van de Waalse voorjaarsklassieker, maar hij moest daarin opgeven. Valverde moest ook de Ronde van Italië overslaan. Hij kampte met vochtophoping in zijn heiligbeen, een bot in de wervelkolom.

“Het is erg jammer om niet aan een grote ronde als de Giro deel te kunnen nemen, maar ik moet aandacht besteden aan mijn lichaam en weer helemaal fit worden om in de rest van het jaar de best mogelijke resultaten te behalen”, zei Valverde toen. Hij keert nu terug in de Zuid-Franse ronde die hij vorig jaar op zijn naam schreef. De kopman van Movistar won dit jaar in zijn regenboogtrui pas één keer, een etappe in de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten.

Geen Tour voor Gaviria?

Mist Fernando Gaviria de Tour? In een interview met TuttoBiciWeb laat Giuseppe Saronni - ploegbaas van UAE Emirates - weten dat de sprinter nog steeds last heeft van de linkerknie, waardoor hij opgaf in de zevende rit van de Giro. “Hij worstelt nog steeds met dit kwaaltje”, klinkt het bij Saronni. Onze orthopedisch chirurg - Dirk Tenner - doet er alles aan om het op te lossen, maar het is duidelijk dat hij in deze omstandigheden niet kan deelnemen aan de Tour. Het vraagteken is groot.”