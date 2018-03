Koers kort: Gaviria bekoopt valpartij met breuk in middenhandsbeentje - Tour de France gaat in 2020 van start in Nice

12 maart 2018

17u16

Gaviria loopt breuk aan middenhandsbeentje op

Alweer pech voor Fernando Gaviria. De Colombiaan van Quick.Step kwam in de zesde etappe van de Tirreno-Adriatico ten val op een kleine tien kilometer van de aankomst. Gaviria tikte in de sprintvoorbereiding het wiel van een ploegmaat aan en veroorzaakte zo zelf een massale valpartij in de voorwacht van het peloton. De Colombiaan zag zijn kans op de ritzege in rook opgaan, maar legt mogelijk ook een hypotheek op zijn voorjaar.

Na de etappe raakte immers bekend dat Gaviria een breuk aan een van de middenhandsbeentjes in zijn linkerhand heeft opgelopen. Het is afwachten of de spurter zijn weg in Italië kan vervolgen en of er nog andere koersen in het gedrang komen. Wellicht wel, want een operatie is de komende dagen noodzakelijk om de blessure zo snel mogelijk te laten genezen. Gaviria mag zo al zeker een kruis maken over zijn deelname aan Milaan-Sanremo.

Dat het de Colombiaan dit seizoen nog niet heeft meegezeten is een understatement. Gaviria moest in zijn eerste wedstrijd eind januari opgeven in Argentinië. De sprinter crashte zwaar in de vierde etappe van de Ronde van San Juan, maar kwam er toen zonder breuken vanaf. Na een korte recuperatieperiode van de vele schaafwonden, lukte hij vervolgens in eigen land wel een hattrick in Oro y Paz. Eenmaal in Europa liep het opnieuw grondig fout in de Omloop Het Nieuwsblad. Diep in de finale kwam Gaviria tussen de Muur en de Bosberg ten val door een weggesprongen drinkbus. De Colombiaan viel zwaar op zijn heup en moest daardoor één dag later in Kuurne-Brussel-Kuurne voortijdig de strijd staken.

Una pena la caída de Gaviria. Pero fijaros en como salva la caída Sagan. ¿Cómo es capaz de hacer eso?

Degrendele gaat naar de bron

Ze kroonde zich een dikke week geleden tot wereldkampioene op de keirin en trekt van begin mei tot half juni naar Japan om aan een aantal keirintoernooien deel te nemen. Het is Nicky Degrendele dus menens om over 2 jaar in Tokio een gooi te doen naar olympisch goud in haar discipline. De 21-jarige West-Vlaamse maakt met nog enkele andere (buitenlandse) collega's de oversteek naar Japan. Het Land van de Rijzende Zon wordt gezien als de bakermat van de keirin, een specifieke pistediscipline waarbij de renners eerst worden gegangmaakt om daarna verder te sprinten tot de meet.

Van Aert in Parijs-Roubaix-modus

Nieuwe bril voor Wout van Aert op training vandaag. De wereldkampioen veldrijden pakte op Instagram uit met zijn jongste hebbeding en dat heeft toch wel een opvallend accentje. Het brilmonteur is namelijk getooid in de Franse vlag, iets waar Van Aert maar al te graag op alludeert. "Gelukkig met mijn nieuwe bril. #parisroubaix."

Tour start in 2020 in Nice

ASO, de organisator van de Tour de France, heeft de startplaats van 'La Grande Boucle' voor 2020 bekendgemaakt. Het Tourpeloton zal zich binnen twee jaar op gang trekken in Nice, dat voor de tweede keer de startplaats van de Ronde van Frankrijk wordt.

De openingsrit staat op 27 juni 2020 op de agenda. Nice ontving de start eerder al in 1981. Dit jaar gaat de Tour van start in Noirmoutier-en-l'Île, in de regio Pays de la Loire. In 2019 is Brussel aan de beurt.

📅 27 juin 2020

🚴 Grand Départ - Tour de France 2020

📍 @VilleDeNice ☀️ #TDF2020 pic.twitter.com/bTRyIBBiRk Le Tour de France(@ LeTour) link

Le Tour de France partira de @VilledeNice pour la deuxième fois après 1981 ⏪ // Le Tour will start at Nice for the second time. The first one was in 1981 ⏪ #TDF2020 pic.twitter.com/MFhsw3q0rO Le Tour de France(@ LeTour) link

Australiër Hucker wint tweede rit in Ronde van Taiwan en voert algemeen klassement aan

Robbie Hucker (Team Ukyo) heeft de tweede rit in de Ronde van Taiwan op zijn naam geschreven. De 27-jarige Australiër bleef na een etappe van 120 kilometer in de buurt van Taipei De Zuid-Koreaan Choe Hyeong-min en de Australiër Jonathan Clarke nipt voor.

Lennert Teugels eindigde op de zesde plaats. Met Jimmy Janssens, negende, haalde nog een andere Belg de top tien.

Hucker voert ook het algemene klassement aan, voor Choe (op 0:04) en Clarke (op 0:06). Teugels (op 0:09) volgt als vierde, Jannssens (op 0:10) is achtste.

Dinsdag moeten de renners een rit van 156,3 kilometer afleggen. De Ronde van Taiwan telt in totaal vijf etappes en loopt tot donderdag. Vorig jaar ging de eindzege naar de Spanjaard Benjamin Prades.