KOERS KORT. Gareeva rijdt verkeerd, maar pakt toch goud in WK-tijdrit bij meisjes junioren - Felline trekt naar Astana Redactie

23 september 2019

12u27 1

Gareeva rijdt verkeerd, maar pakt toch goud in WK-tijdrit bij meisjes junioren

De Russin Aigul Gareeva is de nieuwe wereldkampioene tijdrijden bij de meisjes junioren. De 18-jarige Gareeva had voor de 13,7 km in het Engelse Harrogate 22:16 nodig, goed voor 36,916 km/u gemiddeld. Daarmee was ze vier seconden sneller dan de Nederlandse Shirin van Anrooij, die zilver veroverde. De Britse Elynor Bäckstedt vervolledigde op elf seconden het podium.

De zege van de Russin is des te opmerkelijk omdat ze kort voor het einde verkeerd reed. Gareeva miste een bocht, moest terugdraaien en verloor zo een tiental seconden. Toch volstond het voor goud. Julie De wilde (16) was de enige Belgische deelneemster. Zij eindigde als dertiende op 1:11. Gareeva volgt op de erelijst de Nederlandse Rozemarijn Ammerlaan op.

In de namiddag is het de beurt aan de jongens junioren. Zij leggen 27,6 km af. België wordt vertegenwoordigd door Branko Huys en Lars Van Ryckeghem. Zondag opende het WK met de gemengde ploegentijdrit voor landenteams, een primeur voor een wereldkampioenschap wielrennen. Nederland pakte goud voor Duitsland en Groot-Brittannië. België (met Jan Bakelants, Frederik Frison, Senne Leysen, Sofie De Vuyst, Valerie Demey en Julie Van de Velde) eindigde als negende op elf landen.

De Wilde (13de): “Niet 100 procent”

“Ik sukkel een beetje met mijn keel, dat gebeurt wel vaker, en meestal kan ik dat onder controle houden”, vertelde Julie De Wilde aan de finish in Harrogate. “Maar nu sloop het ook wat op mijn maag en dat was niet optimaal voor mijn benen. Als je niet 100 procent bent, kan je ook niet optimaal presteren. Dan houd je wel zo’n beetje een gevoel over: ‘wat als ik wel helemaal top was geweest’. Nu goed, ik mag tevreden zijn met deze prestatie, sowieso is de wegrit voor mij belangrijker. Ik kan hier uit deze ervaring lessen uit trekken voor de komende jaren.”

De Wilde hoopt tegen de wegrit op vrijdag helemaal de oude te zijn. “Ik wil graag toch tegen dan 100% fit zijn. Het parcours zou niet zo lastig zijn als vandaag, volgens de bondscoach. Het telt 86 km (van Doncaster naar Harrogate) en de eerste 60 km zijn vlak. De kilometers zullen doorwegen, niet de lastigheidsgraad van het parcours.”

Felline (Trek) verhuist naar Astana

De Italiaan Fabio Felline (29) rijdt de volgende twee seizoenen voor Astana. De Kazachse WorldTourploeg bevestigde zijn komst vandaag. Felline komt over van Trek-Segafredo, het team waarvoor hij al zes jaar uitkomt.

De snelle Italiaan, die ook kan tijdrijden, is een ex-winnaar van de puntentrui in de Vuelta (in 2016). Op zijn erelijst staan ook onder meer de Trofeo Laigueglia (2017), de GP de Fourmies (in 2015, voor Tom Boonen) en de Memorial Marco Pantani (in 2012).

De voorbije twee seizoenen bleef succes uit voor Felline. Bij Astana hoopt hij zijn carrière te herlanceren. “Na twee seizoenen met pech en dingen die niet liepen zoals het hoort, vind ik de tijd rijp om veranderingen door te voeren en een team te vervoegen waar ik opnieuw kan winnen. Astana is zo een ploeg. Ik ben klaar om de kopmannen bij te staan als dat moet en tegelijkertijd te knokken voor een zege in races waarin ik de kans krijg mezelf te tonen.”

Asbjorn Kragh Andersen en Roche verlengen bij Team Sunweb

De Deen Asbjorn Kragh Andersen en de Ier Nicholas Roche zullen ook de volgende twee seizoenen de kleuren van Team Sunweb verdedigen. De Duitse WorldTourformatie bevestigde hun contractverlenging tot eind 2021.

Asbjorn Kragh Andersen (27) is de oudere broer van Soren (25), ook lid van Team Sunweb en vorig jaar winnaar van Parijs-Tours. De Deen is bezig aan zijn eerste seizoen in Duitse loondienst. In tegenstelling tot zijn jongere broer boekte hij nog geen spraakmakende zege. Hij is vooral nuttig als knecht in de klassiekers en in de voorbereiding op de sprints.

"Asbjorn heeft er een goed eerste jaar bij ons opzitten", zegt Sunwebcoach Marc Reef. "We hebben hem dit seizoen progressie zien maken. Hij is een uitstekende teamspeler en belangrijk als steun in de klassiekers en als leadout in de sprints."

Ook Nicolas Roche (35) debuteerde in 2019 voor Sunweb. De zoon van ex-wereldkampioen en Tourwinnaar Stephen Roche kwam over van BMC. Hij heeft tevens een verleden bij Sky, Saxo, AG2R en Cofidis.

Twee ritzeges in de Vuelta (in 2013 en 2015), een etappe en eindwinst in de Route du Sud (2014) en twee nationale truien op de weg (2009 en 2016) zijn de mooiste overwinningen op zijn erelijst. Eind augustus greep hij in de Ronde van Spanje net naast een derde overwinning. Alleen de Colombiaan Nairo Quintana bleef hem in de tweede etappe naar Calpe voor. Als troostprijs mocht de Ier wel drie dagen de rode leiderstrui dragen.

"Ik ben heel blij voor twee jaar te kunnen bijtekenen", zegt Roche. "Ik heb mijn plaats hier gevonden en hou van de rol die ik kan spelen. Ik vind het super mijn ervaring met de jongeren te kunnen delen en hen te helpen in de grote rondes. De dagen in de rode trui waren het hoogtepunt van mijn seizoen en nu de twee jaar extra bij de ploeg zijn bevestigd, kijk ik echt uit naar komend seizoen.”

⚡Contract news!⚡



We're excited to announce that red jersey wearer @nicholasroche will race in our colours until the end of 2021. We look forward to more successes together, Nicholas!



💻 https://t.co/Hqbj4elgUL#KeepChallenging pic.twitter.com/d3muJgjlRy Team Sunweb(@ TeamSunweb) link

⚡Contract news!⚡



We're excited to announce that Asbjørn Kragh Andersen will also race in our colours until the end of 2021. We look forward to the next 2 years, Asbjørn!



💻 https://t.co/Hqbj4elgUL#KeepChallenging pic.twitter.com/PA4KP7DnKc Team Sunweb(@ TeamSunweb) link

Brent Van Moer tempert de verwachtingen voor tijdrit

Brent Van Moer verraste vorig jaar met een zilveren medaille op het WK in Innsbruck. Het voorbije jaar maakte hij de overstap naar de profs van Lotto Soudal, maar rijdt hij wel nog het WK bij de beloften, zowel op de weg, als in de tijdrit. Mikt hij na zilver dit jaar op goud? “Ik ga niet te hoog van de toren blazen”, zegt hij, “natuurlijk droom ik, maar de tegenstand is sterk.”

Van Moer stelde teleur op het jongste EK wielrennen met een twaalfde plaats, dus was hij heel voorzichtig op het persmoment van de Belgische ploeg. “Ik ga geen grote uitspraken doen”, zei hij, “voor het EK gaf ik aan dat ik voluit voor die Europese titel ging en dat EK draaide helemaal niet goed uit, dus ben ik nu voorzichtig. Ja, ik wil proberen om te winnen, maar dat is een groot verschil met zeggen dat je voluit voor goud gaat. Ik weet ook dat de tegenstand heel sterk zal zijn.”

De oorzaak voor dat mindere EK is niet ver te zoeken. “Stress speelde me parten, en natuurlijk ook het overlijden van Bjorg. Dat mag niet het grote excuus zijn, maar het speelde wel een rol, de focus was er niet op dat EK, dat ging door mijn hoofd en het was gewoon een heel moeilijke week. Ik reed op dat EK mijn slechtste tijdrit van het jaar, kon de wattages ook niet trappen die ik wilde trappen. Het doel is nu om het beter te doen, de focus wel te houden.”

Van Moer is al sinds vorige week zondag in Groot-Brittannië. Samen met Victor Campenaerts, Kevin De Weert en nog enkele vertrouwelingen van de werelduurrecordhouder deelde hij een huisje en kon hij zich ideaal voorbereiden. “Als je Victor aan het werk ziet, steek je wel veel op”, gaf Van Moer toe. “Ik heb natuurlijk mijn eigen programma afgewerkt en had daarnaast ook veel steun aan Kevin. Hij was vorig jaar ook heel belangrijk voor mij als bondscoach en nu als begeleider bij Lotto Soudal. Hopelijk werpt dat zijn vruchten af. In de eerste plaats heb ik na de Ronde van Groot-Brittannië wel wat rust genomen, want ik voelde dat mijn lichaam daar nood aan had. het was ook de eerste keer dat ik bij de profs een achtdaagse rittenkoers reed, dus ik moest eerst wat herstellen.”

Rust en ook training. “En ik heb het parcours uiteraard ook verkend”, ging hij verder. “Dat is lastig, zwaarder dan vorig jaar. Liever had ik het een beetje anders gezien, wat gemakkelijer. De tijdrit is 30 km, bevat 450 hoogtemeters en het is niet van de poes. Vorig jaar kon ik alles op de ‘grote plaat’ afwerken, dat zal nu niet lukken, afin, in mijn geval toch niet.”

Van Moer noemt een paar favorieten. “We weten allemaal dat de Deen Mikkel Bjerg enorm kan pieken naar een WK. Hij kroonde zich al twee keer tot wereldkampioen en zal gebrand zijn op een derde titel. Dan heb je ook nog zijn landgenoot Johan Price-Pejtersen die Europees kampioen werd. Verder zie ik Marc Hirschi (de wereldkampioen bij de beloften op de weg vorig jaar) ook hoog eindigen op dit parcours en dan heb je nog wat namen. Wat mijn ambitie is? Ik wil gewoon weer een goede tijdrit rijden, volgens het plan dat wordt opgesteld en ik wil het vermogen trappen wat is gepland. Word ik dan tiende, dan is dat maar zo, dan is de tegenstand gewoon hard verbeterd”, klink het dus voorzichtig, “al droom ik natuurlijk wel van meer.”

De beloften rijden hun WK tijdrijden morgen, van Ripon naar Harrogate, over 30 km. De start is om 11u10 plaatselijke tijd.