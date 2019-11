KOERS KORT. Ganna verbetert wereldrecord op individuele achtervolging - Michels klopt Nys in Ruddervoorde DMM

03 november 2019

Jente Michels snelt naar zege bij de junioren

Jente Michels maakte samen met Thibau Nys het verschil in de beginfase op het gladde parcours in Ruddervoorde waar de regen de renners teisterde met enkele glijpartijen tot gevolg. Nys maakte een schuiver en viel terug, Michels aarzelde niet, versnelde en bleef foutloos.

Nys kende nog een keer pech en viel terug naar de derde plaats, Belmans ging hem voorbij en pakte de tweede stek. Nys behield zijn derde plaats. Leider Lauryssen werd zesde en telt nu 48 punten, vijf meer dan Thibau Nys. Belmans staat derde met 42 punten.

Bij de tweedejaarsnieuwelingen was Aaron Dockx aan het feest, voor Kay De Bruyckere en Kenay De Moyer. Bij de eerstejaars domineerde de Brit Max Greensill van start tot finish, voor zijn landgenoot Oliver Akers en Viktor Vandenberghe vervolledigde het podium.

Bij de meisjes nieuwlingen, zes deelnemers, toonde Zoë Backstedt zich de sterkste, voor de Nederlandse Britt Kerste en onze landgenote Xenna De Bruyckere.

Filippo Ganna verbetert wereldrecord op individuele achtervolging

De Italiaan Filippo Ganna heeft tijdens de wereldbekermanche baanwielrennen in het Wit-Russische Minsk een nieuw wereldrecord op de individuele achtervolging neergezet. In de kwalificaties klokte de 23-jarige wereldkampioen in de discipline na vier kilometer af in 4:04.252. Daarmee dook hij ruim een seconde onder de vorige besttijd van de Amerikaan Ashton Lambie. Die reed in september tijdens de Panamerikaanse kampioenschappen in Bolivië, op 2.500 meter hoogte, 4:05.423.

Ganna tekende voor een gemiddelde van 58,956 km/u. Op de weg won de renner van INEOS dit seizoen de tijdrit in de BinckBank Tour en werd derde in de WK-tijdrit in Harrogate na de Australiër Rohan Dennis en Remco Evenepoel. Met Rune Herregodts nam ook een Belg deel aan de kwalificaties van de individuele achtervolging. Hij werd daarin achtste in 4:18.170.

