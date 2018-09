Koers Kort. Fusie met Sniper Cycling? Roompot wil het "opnieuw bespreken" - Van Avermaet vertrokken naar WK De wielerredactie

20 september 2018

Roompot: "Fusie opnieuw te bespreken"

Zit er nog meer slecht nieuws aan te komen voor Nick Nuyens? Michael Zijlaard, directeur van Roompot, laat weten dat de fusie tussen beide ploegen herbekeken moet worden. "Er is geen onomkeerbare overeenkomst waardoor deze fusie doorgaat wat er ook gebeurt. In vergelijking met drie weken geleden zijn er vandaag nieuwe feiten en die moeten worden bekeken. Het is belangrijk om te weten wat andere sponsors vinden (het is bekend dat Crelan uit de ploeg kan stappen nu Van Aert er niet meer is, red.). We gaan opnieuw spreken. Er is een scenario mogelijk waarbij we elk weer onze eigen weg gaan. Vandaag is het te vroeg voor antwoorden, we vragen een beetje tijd om met iets naar buiten te komen dat positief is voor het wielrennen." Roompot wou Van Aert als breekijzer gebruiken om startrecht af te dwingen in grotere wedstrijden: de ploeg hoopte in 2019 een groot deel van de voorjaarsklassiekers en minstens één grote ronde te kunnen rijden. Zonder de renner zit er voor hen nog weinig winst in een fusie. (MG/BA)

Van Avermaet vertrokken naar WK: "Nerveus voor ploegentijdrit"

Greg Van Avermaet (33) is gisteren vertrokken naar Oostenrijk. Het werd een trip in twee etappes: eerst met het vliegtuig naar München, daarna met de wagen naar Innsbruck. "Alles is goed verlopen. Om 18 uur was ik in het hotel", zegt Van Avermaet, die zondag met BMC de WK-ploegentijdrit rijdt. "Eerlijk: ik ben nerveus. Het is mijn eerste keer en ik wil het goed doen." Dat de ploegentijdrit ook zo'n beetje het adieu van BMC aan de internationale wielerscene is (het team houdt op te bestaan), maakt de wedstrijd extra speciaal. "We zijn allemaal gemotiveerd", zegt Van Avermaet. "Ik ook. Donderdagvoormiddag (vandaag, red.) gaan we de klim verkennen. In de namiddag gaan we trainen op het parcours, sommige stukken aan wedstrijdsnelheid. Vrijdag is het enkel losrijden en zaterdag gaan we nog eens trainen op het afgesloten parcours."

Van Avermaet krijgt zondag Rohan Dennis, Stefan Küng, Tejay van Garderen, Damiano Caruso en Patrick Bevin als ploegmaats. BMC won in 2014 en 2015 goud op het WK. In 2012, 2016 en 2017 pakte het zilver. (BA)

Van der Poel: "Moet vervelend zijn voor Wout"

Hoe zou de grote concurrent van Wout van Aert naar de commotie rond de wereldkampioen kijken? Van der Poel moeit zich liever niet, maar vermoedt wel "dat het een vervelende situatie moet zijn" voor Van Aert. "Veel kan ik er verder niet over zeggen, want ik ken geen details." (BA)

Stijn Devolder zal Mathieu van der Poel helpen tijdens voorjaar

Stijn Devolder (39) ruilt volgend jaar Veranda's Willems-Crelan voor Corendon-Circus. Anders gezegd: in het klassieke voorjaar ruilt hij Wout van Aert voor Mathieu van der Poel. Die wil zich in 2019 ook in het voorjaar onderscheiden. Alle hulp is welkom.

In navolging van Wout van Aert heeft nu ook zijn grote veldritrivaal Mathieu van der Poel ambitie om in het klassieke voorjaar te schitteren. De drievoudige Nederlandse kampioen (veldrijden, mountainbike en op de weg) heeft in 2019 meer bepaald zijn zinnen op de E3 Harelbeke en Gent-Wevelgem gezet. En dus ging zijn ploegmanager Christophe Roodhooft aan de slag om Van der Poel ook met een ploeg te omringen die op die taak is berekend.

Stijn Devolder is zijn eerste aanwinst. Devolder is een tweevoudige winnaar van de Ronde van Vlaanderen en reed de voorbije twee seizoenen voor Veranda's Willems. Dat is tegenwoordig de ex-ploeg van Wout van Aert. Volgend jaar rijdt Devolder dus voor Corendon-Circus, de ploeg van Mathieu van der Poel.

Er komen er nog

De Deen Lasse Norman Hansen tekende al en ook Roy Jans rijdt volgend jaar met Van der Poel. "We zullen ook nog andere renners aantrekken", zegt Christoph Roodhooft. Voor namen vindt hij het nog te vroeg. Roodhooft kondigt ook extra sponsors aan. Het is hem menens met het uitbouwen van een ploeg op procontinentaal niveau. "We doen dit op vraag van Mathieu van der Poel. We hebben altijd gezegd dat we hem wilden helpen met zijn ambities op de weg."

Van der Poel verlengde zijn contract met Corendon-Circus tot het einde van 2023. Maar een snelle overstap naar de weg zit er niet in. Zijn klassieke voorjaar zal ook beperkt zijn, zegt Roodhooft. "We gaan wel wat koersen rijden. Je kunt niet Devolder aantrekken en geen voorjaar doen."

Wat de ambities daar zijn, en hoe het programma van Van der Poel er gaat uitzien, kan of wil Roodhooft niet zeggen. "Eerst rijden we een hele crosswinter. Daarna bekijken we welke koersen hij in het voorjaar kan rijden. En in de zomer gaat Mathieu weer mountainbiken. De Spelen van Tokio 2020, waaraan Mathieu wil deelnemen als mountainbiker, blijven nu nog het grootste doel."

Of Van der Poel dan toch zijn grote crossrivaal Wout van Aert achterna wil, die dit jaar derde werd in de Strade Bianche en top tien reed in Gent-Wevelgem en de Ronde van Vlaanderen? Roodhooft: "Dat heeft met Van Aert niets te maken. Mathieu van der Poel stippelt graag zijn eigen parcours uit."