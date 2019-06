KOERS KORT. Fuglsang springt naar tweede plaats achter Alaphilippe in UCI-klassement Redactie

16 juni 2019

22u33

Bron: Belga 0

Fuglsang springt naar tweede plaats achter Alaphilippe in UCI-klassement

Door zijn tweede eindwinst in het Criterium du Dauphiné klimt de Deen Jakob Fuglsang (Astana) naar de tweede plaats (+1) op de nieuwe wereldranglijst voor wegwielrenners, die vandaag door de Internationale Wielerunie UCI gepubliceerd werd. Hij springt over de Sloveen Primoz Roglic (Jumbo-Visma), die nu derde staat. De Fransman Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step) weet zijn eerste plek te handhaven.

De Spaanse wereldkampioen Alejandro Valverde blijft vierde, de Fransman Thibaut Pinot stijgt twee posities en staat nu vijfde. De grote verliezer is de vorige laureaat van de Dauphiné, de Brit Geraint Thomas, die dit jaar voor de Ronde van Zwitserland gekozen heeft. Hij zakt naar de 15e plaats (-9).

Eerste Belg is Greg Van Avermaet (CCC) op de 6e plaats (-1). Met Oliver Naesen prijkt op de 9e plaats (+1) nog een andere Belg in de top 10. Twee andere landgenoten die zich tijdens de Dauhpiné in de kijker gefietst hebben maken een sprong in het klassement: Dylan Teuns is 34e (+17) en Wout van Aert 35e (+9). Remco Evenepoel, eindlaureaat van de Ronde van België, stijgt 46 posities en bekleedt nu de 288e plaats.

Lorena Wiebes wint Flanders Diamond Tour in Nijlen

Lorena Wiebes (Parkhotel Valkenburg) heeft de Flanders Diamond Tour, met start en finish na 116,6 kilometer in Nijlen, gewonnen. De twintigjarige Nederlandse was in een massasprint sneller dan de Italiaanse Elisa Balsamo. Lotte Kopecky vervolledigde het podium. Kelly Druyts finishte als vierde voor de Oostenrijkse Kathrin Schweinberger.

Adam Yates geeft op in slotrit Dauphiné

De Brit Adam Yates (Mitchelton-Scott) heeft op zo’n vijftig kilometer van de streep opgegeven in de slotrit van het Critérium du Dauphiné (Fra/WorldTour). Yates stond in de tussenstand op acht seconden van de Deense leider Jakub Fuglsang. Volgens zijn ploeg had hij te kampen met maagproblemen.