KOERS KORT: Froome zoals verwacht in Giroselectie Team Sky - Dimension Data trekt kaart van debutant Louis Meintjes in Giro

27 april 2018

Froome gaat in Giro voor derde opeenvolgende winst in grote ronde

Chris Froome gaat, zoals verwacht, als kopman van Team Sky naar de Ronde van Italië. Dat meldt Team Sky op zijn website.

De Brit staat voor het eerst sinds 2010 aan de start van de Giro. Hij krijgt er onder meer de steun van de Colombiaan Sergio Henao en de Nederlander Wout Poels. Froome hoopt er zijn derde opeenvolgende grote ronde te winnen, na de Tour de France en de Vuelta vorig jaar. "Ik heb een andere seizoensstart gekend dan andere jaren, omdat ik natuurlijk vroeger wil pieken dan normaal. Maar het doel om een derde opeenvolgende grote ronde te winnen, heeft voor motivatie gezorgd. Het is een risico om de Giro te rijden voor de Tour, maar ik zou er voor de rest van mijn leven spijt van hebben als ik deze Giro niet zou rijden."

De voorbije maanden was er controverse ontstaan over de mogelijke deelname van Froome aan de Giro, omdat hij in de Vuelta van vorig jaar een afwijkende dopingtest had afgelegd. "Ik weet dat er problemen zijn, maar zoals ik eerder al gezegd heb, doen de ploeg en ik er alles aan om dat probleem zo snel mogelijk op te lossen. Maar op dit moment concentreer ik me op het wielrennen. Ik zou heel graag de roze trui winnen, maar besef dat het een zeer harde strijd zal worden."

De 101e Giro gaat op 4 mei van start in het Israëlische Jeruzalem.

De selectie van Team Sky voor de Giro: Chris Froome (GBr), David de la Cruz (Spa), Kenny Elissonde (Fra), Sergio Henao (Col), Vasil Kiryienka (WRu), Christian Knees (Dui), Wout Poels (Ned) en Salvatore Puccio (Ita).

Michael Matthews geeft vermoeid op in Ronde van Romandië

De Australiër Michael Matthews staat vandaag niet aan de start van de tijdrit in de Ronde van Romandië (WorldTour). Hij geeft vermoeid op. Dat meldt zijn ploeg Team Sunweb op Twitter.

Matthews won dinsdag nog de proloog in Fribourg en droeg een dag de leiderstrui. Donderdag werd hij in de spurt om de tweede plaats vierde, na Sonny Colbrelli en Samuel Dumoulin.

Vandaag leggen de renners in de Ronde van Romandië een klimtijdrit af over 9,9 km van Ollon naar Villars. De 28-jarige Sloveen Primoz Roglic (LottoNL-Jumbo) is leider. De rittenkoers eindigt zondag.

Dimension Data trekt kaart van debutant Louis Meintjes in Giro

De Zuid-Afrikaan Louis Meintjes start in de Ronde van Italië als kopman van Team Dimension Data. De 26-jarige Meintjes debuteert in de Giro. "Ik kijk erg uit naar deze nieuwe uitdaging", zegt Meintjes, die in 2016 en 2017 telkens achtste werd in de Tour. "Ik heb hard gewerkt en ben goed voorbereid. Het doel is een sterk klassement. We hebben een mooie ploeg."

Meintjes zal bergop onder meer worden bijgestaan door Ben O'Connor. De 22-jarige Australiër rijdt zijn eerste grote ronde en bewees onlangs in de Tour of Alps met ritwinst in vorm te zijn. Voor de sprintaankomsten rekent Dimension Data op Ryan Gibbons. Vorig jaar eindigde de Zuid-Afrikaan in zijn eerste Giro zes keer in de top 10. Verder bestaat de selectie uit de Zuid-Afrikanen Jacques Janse van Rensburg en Jaco Venter, de Eritreeër Natnael Berhane, de Spanjaard Igor Anton en de Amerikaan Ben King. Serge Pauwels en Julien Vermote zijn er, net zoals Mark Cavendish, niet bij. De 101ste Giro start op 4 mei in Jeruzalem.