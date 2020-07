KOERS KORT. Froome zal in Israëlisch team kunnen rekenen op Cataford - Astana stopt met virtuele Tour door slechte internetverbinding Redactie

12 juli 2020

Astana stopt met virtuele Tour door slechte internetverbinding

Astana houdt het na drie etappes voor bekeken in de virtuele Ronde van Frankrijk, vanwege een slechte internetverbinding op de stageplaatsen van het team. Dat heeft de Kazachse WorldTour-formatie bekendgemaakt.

“Gisteren hadden we tijdens de derde rit heel wat problemen met de internetverbinding in ons hotel in Sierra Nevada, waar we op stage zijn ter voorbereiding van de herneming van het seizoen 2020", stelt ploegleider Dmitriy Fofonov. “Samen met de organisatie probeerden we de problemen op te lossen. Jammer genoeg kan de internetverbinding hier in de bergen de virtuele race niet aan. Onze renners moesten zaterdag opgeven. En vandaag kunnen we niet verder rijden in Spanje (Sierra Nevada) of in Italië (Livigno), want daar zijn de technische mogelijkheden ook beperkt. We zouden de organisatie graag bedanken voor de steun en voor de mogelijkheid deel te nemen aan dit fantastische sportevenement.”

Gisteren ging de zege in de derde etappe naar de Canadees Matteo Dal-Cin (Rally). Bij de vrouwen triomfeerde de Duitse Tanja Erath (Canyon SRAM Racing). Tourorganisator ASO creëerde samen met het onlinetrainings- en raceplatform Zwift een allereerste virtuele Ronde van Frankrijk. De opbrengsten gaan naar vijf goede doelen. De vierde rit vindt zondag plaats en ritten vijf en zes zijn voor het weekend van 18 en 19 juli.

Cataford verlengt bij Israel Start-Up Nation

De Canadees Alexander Cataford heeft zijn contract bij Israel Start-Up Nation met twee jaar verlengd. In 2021 en 2022 zal hij dus aan de zijde van Chris Froome rijden, die overkomt van INEOS. Cataford (26) is bezig aan zijn tweede jaar in Israëlische loondienst. Daarvoor kwam hij uit voor UnitedHealthcare.

De Canadees is een gewaardeerde knecht en schikt zich ook in die rol. "Ik wil een goeie helper zijn voor de klassementsrenners in de ploeg en mijn droom verder blijven beleven met ISN. En mijn kans grijpen wanneer die zich voordoet. Dan denk ik uiteraard vooral aan de Grote Prijzen van Montreal en Quebec."

Israel Start-Up Nation kondigde eerder deze week de transfer van viervoudig Tourwinnaar Chris Froome aan. De Brit ondertekende bij het WorldTourteam een driejarig contract.