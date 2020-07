KOERS KORT. Froome zal in Israëlisch team kunnen rekenen op Canadees Cataford Redactie

12 juli 2020

Cataford verlengt bij Israel Start-Up Nation

De Canadees Alexander Cataford heeft zijn contract bij Israel Start-Up Nation met twee jaar verlengd. In 2021 en 2022 zal hij dus aan de zijde van Chris Froome rijden, die overkomt van INEOS. Cataford (26) is bezig aan zijn tweede jaar in Israëlische loondienst. Daarvoor kwam hij uit voor UnitedHealthcare.

De Canadees is een gewaardeerde knecht en schikt zich ook in die rol. "Ik wil een goeie helper zijn voor de klassementsrenners in de ploeg en mijn droom verder blijven beleven met ISN. En mijn kans grijpen wanneer die zich voordoet. Dan denk ik uiteraard vooral aan de Grote Prijzen van Montreal en Quebec."

Israel Start-Up Nation kondigde eerder deze week de transfer van viervoudig Tourwinnaar Chris Froome aan. De Brit ondertekende bij het WorldTourteam een driejarig contract.