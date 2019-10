KOERS KORT. Froome verkent parcours Olympische wegrit met Tourrivalen De wielerredactie

25 oktober 2019

Chris Froome verkent Olympische wegrit in de regen

Chris Froome heeft samen met z’n ploegmaat Michal Kwiatkowski en enkele Tourrivalen de wegrit voor de Olympische Spelen van Tokio 2020 verkend. Dat is te zien op Twitter. Froome is duidelijk weer op de goede weg na z’n vreselijke val in de Dauphiné eerder dit jaar. Naast Kwiatkowski reden ook Jakob Fuglsang en Romain Bardet mee in en rond Tokio. De vier zijn in Japan voor een criterium dat daar later deze week plaatsvindt, en maken van de gelegenheid gebruik om er meteen ook het Olympisch parcours te verkennen.

Very wet recon of the #Tokyo2020 @Olympics route 🚴🏻‍♂️🇯🇵🌧🌧🌧 pic.twitter.com/p3YOCEeteq Chris Froome(@ chrisfroome) link

Ondanks de regen lijken Froome en Kwiatkowski zich wel te amuseren. Kwiatkowski postte nog dit filmpje waarin te zien is dat het parcours op sommige plekken duidelijk steil omhoog loopt.