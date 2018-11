KOERS KORT. Froome, Thomas en Bernal stellen nieuw shirt van Sky voor - BeNe Ladies Tour gaat volgend jaar van start in Utrecht De wielerredactie

Sky stelt nieuwe truitjes voor

Team Sky heeft de wielertruitjes voor 2019 voorgesteld. In een filmpje op Twitter zijn Chris Froome, Geraint Thomas en Egan Bernal te zien in hun nieuwe outfit. Het zwart en wit heeft plaatsgemaakt voor donkerblauw dat overgaat in zwart. Ook de gigantische walvis op de rug (dat de renners droegen vanaf de Tour de France) is verdwenen. ‘Ocean rescue’ prijkt wel nog op het truitje. Zo wil Sky voorkomen dat er meer plastic in de zee zou belanden.

2019 KIT REVEAL: We’ve got full details on our new look for the upcoming season with @CastelliCycling



BeNe Ladies Tour gaat volgend jaar van start in Utrecht

De zesde editie van de BeNe Ladies Tour start komende zomer op donderdag 18 juli met een proloog in het Nederlandse Utrecht. Dat heeft de organisatie bekendgemaakt.

De enige grensoverschrijdende wielerwedstrijd voor de wereldtop in het vrouwenwielrennen, met een 2.1-statuut bij de UCI, wordt gehouden van donderdag 18 tot en met zondag 21 juli 2019. Utrecht is ook in 2020 de startplaats en heeft een optie voor 2021.

Met de Giro in 2010 en de Grand Départ in 2015 mocht Utrecht al enkele grote rondes in het mannenwielrennen ontvangen.

De Nederlandse Marianne Vos won de voorbije twee edities van de BeNe Ladies Tour. In 2015 en 2016 schreef Jolien D’hoore het eindklassement op haar palmares.