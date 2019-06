Koers Kort. Froome: “Terugkeren op m’n best” - Geen breuken bij Van Hooydonck Redactie

15 juni 2019

21u12

Bron: Belga, eigen berichtgeving

Froome dankt fans voor steun bij revalidatie

Chris Froome heeft zijn fans bedankt voor de steun die hij de voorbije dagen kreeg na zijn harde crash tijdens de verkenning van de tijdrit in het Critérium du Dauphiné eerder deze week. De Brit herstelt nog steeds in het ziekenhuis van Saint-Étienne.

“Ik wil iedereen bedanken die me sinds de crash gesteund heeft”, verklaart Froome op de site van zijn team Ineos. “Uiteraard is dit een moeilijke periode maar de steun van de afgelopen dagen gaf me veel kracht. Ik wil ook al het medisch personeel bedanken, van mijn team maar zeker ook van het ziekenhuis van Saint-Étienne. Hoewel ik nu even aan de kant zal staan, ligt mijn focus al op de toekomst en wil ik terugkeren als de beste Froome. Ik ga een lange revalidatie tegemoet, maar die start nu en krijgt mijn volle aandacht.”

De balans voor Froome na het ongeval is zwaar. De Brit heeft een gebroken heup, een dijbeenbreuk, een breuk in de elleboog en verschillende ribbreuken. Volgens de BBC liep Froome ook een breuk in de nek op en moet hij zes weken in het ziekenhuis verblijven, maar dat bevestigde Ineos voorlopig niet.

Geen breuken bij Nathan Van Hooydonck

Na goed 20 kilometer koers, in de vierde etappe van de Baloise Belgium Tour, smakten enkele renners tegen de vlakte. Eén van de grootste slachtoffers was Nathan Van Hooydonck, daags voordien nog tweede tijdens de individuele tijdrit in Grimbergen. De renner van de Belgische nationale selectie werd afgevoerd naar het ziekenhuis van Seraing. Hij werd een tijdlang verzorgd en dan afgevoerd naar het ziekenhuis van Seraing. Men vreesde even voor een mogelijke bekkenbreuk, maar later kwam het goede nieuws dat er geen breuken waren vastgesteld. Van Hooydonck liep een kneuzing op aan de rechterschouder, enkele schaafwonden op zijn rug en schade aan zijn hals. “Hij moet nu 3 à 4dagen rusten”, klinkt het bij zijn team CCC. “Het Belgisch kampioenschap over twee weken komt niet in gevaar.”

Fabio Jakobsen kwam na 50 kilometer koers ten val. Hij liep een diepe wonde op aan het linkerbeen en schaafwonden aan de linkerarm. De Nederlander bolde als allerlaatste over de eindmeet op 19:06 van ritwinnaar Victor Campenaerts.

Krists Neilands wint vierde rit in Hongarije en blijft leider

Krists Neilands (Israël Cycling Academy) heeft de vierde rit in de Ronde van Hongarije (2.1) gewonnen. De Let toonde zich na 138,1 km van Karcag naar Gyöngyös-Kekesteto de sterkste in een sprint bergop. Hij haalde het voor de Hongaren Marton Dina en Attila Valter. Morgen staat de slotrit op het programma.

Slotrit voor Pieters, eindwinst OVO Energy Women’s Tour gaat naar Deignan

Amy Pieters heeft de slotrit in de Women’s Tour (GBr/World Tour) gewonnen. De Nederlandse van het Boels-Dolmans team toonde zich na 125,9 km van Carmarthen naar Pembrey Country Park de snelste in een sprint voor de Canadese Leah Kirchmann (Sunweb) en de Française Roxane Fournier (Movistar). Lizzie Deignan is de eindwinnares.

De vroege vlucht kwam op naam van Coryn Rivera, Grace Brown, Janneke Ensing, Chantal Blaak, Hannah Barnes, Pauliena Rooijakkers, Ellen van Dijk, Leah Thomas en Anna Christian. Van Dijk stond op 1:14 van leider Deignan, Leah Thomas telde 1 minuut achterstand en dus moest Trek-Segafredo aan de bak toen hun bonus opliep tot twee minuten.

Ondanks het vele werk van Thomas, zou de groep niet voorop blijven en op 30 km van het einde volgde een hergroepering. Deignan telde 1 seconde voorsprong op Niewiadoma, er vielen nog bonificatieseconden aan de streep te rapen.

Ondanks nog enkele late uitvallen, onder meer van Grace Brown en Nadia Quagliotto om de boni te grijpen, kwam alles weer bij elkaar in de slotkilometer. In de sprint toonde Pieters haar snelle benen, Deignan pakte de eindzege met twee seconden voorsprong op Katarzyna Niewiadoma.

Tom Dumoulin haakt af in Dauphiné

Tom Dumoulin heeft de strijd in het Critérium du Dauphiné vroegtijdig gestaakt. De kopman van Team Sunweb voelde vrijdagavond naar eigen zeggen een irritatie in zijn knie terugkomen. Uit voorzorg is daarom besloten om zaterdag niet meer van start te gaan in de zevende etappe.

“Na de etappe van gisteren voelde ik me vrij goed, maar ‘s avonds begon de knie toch terug op te spelen”, aldus de Nederlander op Twitter. “Het is goed om terug in het ritme te komen, maar het is zeker niet nodig om risico’s te nemen en de knie te forceren. Nu volgt er een weekendje rust en maandag beginnen we er terug aan.”

Er wordt nu een scan genomen in Nederland van de knie, zondagavond zou Dumoulin terug moeten zijn voor een trainingskamp van twee weken in La Plagne. Bij Sunweb maken ze zich geen zorgen. “Er is geen paniek”, aldus Aike Visbeek. “Zijn Tourstart is niet in gevaar. Alleen als er op trainingskamp iets mis gaat, komt de start in gevaar.”

Ook André Greipel gaat niet van start

André Greipel gaat niet van start in de zevende rit van de Dauphiné. De Duitse sprinter van Arkéa Samsic heeft een maagbacterie opgelopen en moet rust nemen. Ondanks de magere bezetting van topsprinters in deze Dauphiné eindigde Greipel nog niet in de top tien.

Wout van Aert krijgt verrassingsbezoek van Sarah

Met twee ritzeges en de leiding in het puntenklassement is de Dauphiné voor Wout van Aert al meer dan geslaagd. Deze ochtend voor de start van de zevende etappe deed vrouwlief Sarah De Bie daar nog een schepje bovenop. Ze bracht een verrassingsbezoek aan de ploegbus, met een brede ‘smile’ bij van Aert tot gevolg.

Nathan Van Hooydonck komt ten val in Baloise Belgium Tour geeft op

Nathan Van Hooydonck is in de aanvangsfase van de vierde etappe van de Baloise Belgium Tour rond Seraing ten val gekomen. De 23-jarige renner, die in deze Ronde van België voor de nationale selectie uitkwam, moest opgeven.

Vrijdag stond Van Hooydonck in de tijdrit nog lange tijd aan de leiding, maar hij moest uiteindelijk Tim Wellens (Lotto Soudal) met één seconde laten voorgaan. Zaterdag kwam Van Hooydonck al vroeg ten val en hield daar pijn aan nek en rug aan over. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis voor verder onderzoek.

Een andere valpartij dwong zaterdag nog twee renners tot opgave: de Luxemburger Alex Kirsch en de Italiaan Matteo Moschetti, beiden Trek-Segafredo. Kirsch was vijfde in het algemeen klassement.

“John Degenkolb op weg naar Lotto-Soudal”

