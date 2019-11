KOERS KORT. Froome nog eens onder het mes: “Ben wat ijzer kwijt” Redactie

08 november 2019

Chris Froome ondergaat nieuwe operatie

Chris Froome is opnieuw geopereerd. De ingreep is nog een gevolg van zijn loodzware val in juni bij de verkenning van de tijdrit in de Dauphiné. “Er zit wat minder ijzer in mijn heup en elleboog. Ik voel me groggy maar alles is goed gegaan”, schrijft de 34-jarige Froome bij een foto waarop hij met opgestoken duim poseert van op zijn ziekenhuisbed.

Froome liep bij zijn val breuken op aan de ribben, dijbeen, heup, elleboog en aan zijn nek. Door het ongeluk kon de Brit geen gooi doen naar een vijfde Tourzege. Dat wordt volgende zomer opnieuw een prioriteit voor hem, net als de Olympische Spelen in Tokio.

Fumiyuki Beppu ruilt Trek-Segafredo voor Delko Marseille Provence

De Japanner Fumiyuki Beppu draagt in 2020 de kleuren van het Franse Delko Marseille Provence. Na zes seizoenen verlaat hij Trek-Segafredo. De 36-jarige Beppu vindt bij het Franse procontinentale team drie landgenoten terug: Masahiro Ishigame, Hideto Nakane en Atsushi Oka.

In 2005 werd Beppu prof bij Discovery Channel. Hij reed daarna ook voor Skil-Shimano, Radioshack en Orica-GreenEdge. De Japanner werd in eigen land twee keer kampioen op de weg (in 2006 en 2011) en drie keer in het tijdrijden (2006, 2011 en 2014).

“Dit is een nieuwe uitdaging voor mij”, zegt Beppu. “Het was tijd dat ik een nieuwe weg zou inslaan met mijn carrière, het een andere wending zou geven. Ik had nood aan verandering, nieuwe doelen. Dat heb ik echt nodig om gepassioneerd te blijven door het wielrennen.”

Bij Delko Marseille Provence wil de Japanner zijn ervaring doorgeven aan de jongeren. “Ik wil delen en doorgeven, maar ik wil mij ook bewijzen want ik hoop op een selectie voor de Olympische Spelen in Tokio.”

Aanloop naar de Moeren kent grondige wijziging

Begin september raakte bekend dat Ieper in 2020 als startplaats voor Gent-Wevelgem (WorldTour) Deinze vervangt. Die verhuis zorgt uiteraard voor een wijziging van de aanvangskilometers. In een persbericht geeft de wedstrijdorganisatie meer uitleg.

“In overleg met de gemeente Wevelgem werd een mogelijke passage door de deelgemeentes Moorsele en Gullegem nauwkeurig onderzocht. De gemeente is in de 86-jarige geschiedenis van Gent-Wevelgem immers de meest loyale partner van de organisatie. Met een passage in de beginkilometers toont de organisatie haar appreciatie voor deze steun”, luidt het.

“De ploegvoorstelling zal plaatsvinden op de Grote Markt in Ieper, de officieuze start aan de Menenpoort. Van daaruit gaat het naar Sint-Juliaan met het 0 km-punt aan het monument van de Brooding Soldier. Via Zonnebeke rijden de renners over Moorslede, Dadizele en Ledegem naar Moorsele. Aansluitend volgt Gullegem, Sint-Eloois-Winkel, Rollegem-Kapelle en opnieuw Ledegem en Moorslede, vandaar gaat het naar Passendale, Westrozebeke en Langemark-Poelkapelle tot in Veurne.”

Het aantal kilometers tot aan Veurne blijft op die manier onveranderd in vergelijking met de vorige jaren. Waarbij de Moeren de poort blijft waar de wedstrijd traditioneel opengebroken wordt, benadrukt organisator Flanders Classics.

De organisatie had de voorbije weken al een overleg met de burgemeesters en betrokken schepenen van Wevelgem, Ledegem, Moorslede en Zonnebeke. “Hierbij werd vooral de veiligheid van de renners besproken. Passages over brede wegen, omkeren van éénrichtingsverkeer ... Enthousiast gingen alle gemeentebesturen akkoord om samen te werken aan een veilige doortocht doorheen de verschillende gemeentes. De plannen gaan ook al verder en er wordt nu al uitgekeken naar de wielerfeesten die gepaard zullen gaan met de passage van het peloton door de verschillende dorpskernen.”