KOERS KORT. Froome krijgt geen extra bescherming in Tour - Dumoulin: "Het is mogelijk dat de Giro wat te veel was" De wielerredactie

04 juli 2018

08u10

Bron: Eigen berichtgeving 0

Dumoulin: "Het kan dat de Giro wat te veel was"

Tom Dumoulin is een van de uitdagers van Chris Froome voor de eindzege in de Tour de France. "Ik heb thuis heel veel getraind na de Giro", vertelde de Nederlander vandaag. "Ik ben ook tien dagen met Simon Geschke naar La Plagne gegaan. Daar hebben we in de bergen getraind en hebben we de verkenning van twee ritten gedaan. Zondag heb ik nog het NK gereden en dat is het zowat."

"Ik kijk altijd uit naar de bergen en natuurlijk ook naar de tijdrit op het einde van de Tour. De kasseirit is een etappe die ik vrees, maar die ik ook heel leuk vind om te doen. Het kan die dag alle kanten uitgaan."

Nog een etappe die er uit springt is die van 65 kilometer met drie beklimmingen. "Dat is cool, ik hou van het idee. Ik weet niet wat ik er moet van verwachten. Het wordt zwaar en een opwarmer voor de tijdrit. Het wordt leuk om naar te kijken. Mijn persoonlijke ambities? Uiteraard wil ik het goed doen in het algemene klassement. Daarvoor ben ik hier. Het team vertelde dat we hier zijn om te leren, maar we zijn hier ook om te presteren. Dat is het doel. Of dat zal lukken of niet, dat zullen we binnen drie weken zien. Het kan zijn dat de Giro wat te veel was om ook te kunnen presteren in de Tour. Daar zullen we zeker uit leren. Het eerste plan is wel om er voor te gaan."

Dumoulin verliest ook het WK voetbal niet uit het oog. "Normaal gezien zou ik voor Nederland supporteren, maar nu supporter ik zeker voor België. En Frankrijk. We zijn tot dusver al verwend geweest met de wedstrijden op het WK. Ik kijk graag naar voetbal en sport."

Michael Matthews: "Drie à vier etappes liggen me wel"

Omdat Peter Sagan vorig jaar uit de Tour werd gezet, lag de strijd voor de groene trui helemaal open. Michael Matthews ging er uiteindelijk mee aan de haal. "Vorig jaar verliep het goed voor mij. Ik kreeg de volledige steun van het team, dus daar was ik heel blij mee. Er zijn niet al te veel ritten voor mij, veel vlakke ritten en die liggen me niet zo. We hebben een paar ritten aangeduid en voor de rest gaan we het zo goed mogelijk proberen te doen. Ik denk dat er drie à vier etappes zijn die me redelijk goed liggen."

ASO niet van plan om extra veiligheidsmaatregelen in te voeren voor Froome

Urine, verwijten en boegeroep: Chris Froome (33) kreeg de voorbije jaren allerlei lelijks over zich heen tijdens de Tour. Na de recente salbutamol-affaire vrezen ze bij Sky nog veel erger, maar organisator ASO is niet van plan om extra veiligheidsmaatregelen te nemen.

We moeten er niet flauw over doen: het Franse publiek lust Froome rauw. Dat is al jaren zo. De arrogante manieren van Sky doen te veel denken aan die van US Postal destijds, en we weten allemaal wat daarachter zat. Ook de sportieve dominantie van de Britse ploeg is veel fans een doorn in het oog. Thuisrijders Bardet, Pinot en Péraud beten er keer op keer de tanden op stuk.

Ook al is hij nu vrijgesproken, door de affaire is Froome meer dan ooit kop van Jut. Navraag leert echter dat de ASO niet van plan is om bijkomende veiligheidsmaatregelen te voorzien. "Wij passen de aanbevelingen toe die het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft gedaan in verband met de veiligheid van de wedstrijd, de renners en het publiek", klinkt het in een officiële reactie.

Dat is natuurlijk al niet min. Tijdens de hele Tour zijn 29.000 politieagenten, gendarmes en brandweerlui in de weer. Daarbovenop is er de aanwezigheid van de GIGN, de Franse antiterrorisme-eenheid. Vorig jaar kwam die meermaals discreet in actie, hoofdzakelijk uit voorzorg. Maar dat zijn dus allemaal globale veiligheidsmaatregelen, Team Sky had graag wat meer specifieke aandacht voor Froome gezien. Urine en fluitconcerten, tot daar, maar wat als een gek echt iets gevaarlijks in gedachten heeft? "We rekenen op steun van de organisatie", zei ploegleider Servais Knaven eerder in deze krant. "Tegelijk beseffen we dat de veiligheidsmaatregelen van de ASO al jaren meer dan behoorlijk zijn."

Zelf voorziet de ploeg bij elke start en aankomst een bodyguard/verzorger die de renner door het publiek zal loodsen. Wat kan ASO nog doen? Stewards inzetten werd al geopperd, die hebben in het voetbal hun degelijkheid bewezen. Maar in de koers is dat in praktijk wellicht onbegonnen werk. Nergens komt het publiek zo dicht bij de renners als in volle beklimming, maar een massa op een col valt niet te controleren. Een berg is geen stadion. (BA)

Twee Belgische stagiairs bij WB-Aqua Protect-Veranclassic

Het procontinentale team WB-Aqua Protect-Veranclassic neemt drie stagiairs in dienst. Vanaf 1 augustus tot het einde van het jaar mogen onze landgenoten Lionel Taminiaux en Kenny Molly en de Luxemburger Tom Wirtgen het beste van zichzelf geven. Momenteel rijden zij voor AGO-Aqua Service - een Waalse ploeg.

L'équipe continentale professionnelle @WBVeranAquaPro accueillera, dès le 1er août 2018 et jusqu'à la fin de la saison, trois coureurs de l'équipe @AgoAquaCT en tant que stagiaires.

Félicitations à @LionelTaminiaux @KennyMollyKai @TomWirtgen

NEWSLETTER > https://t.co/RA8C5WDfe6 pic.twitter.com/705QTxHbje AGO-AquaService(@ AgoAquaCT) link

Amerikaanse rechtbank eist 1 miljoen euro van Bruyneel

De Amerikaanse openbare aanklager is een procedure gestart tegen Johan Bruyneel. De krant USA Today schrijft dat de overheid 1,2 miljoen dollar (net iets meer dan 1 miljoen euro) eist van de gewezen teammanager van Lance Armstrong. "Bruyneel heeft zich ten onrechte verrijkt via fraude tijdens zijn periode bij US Postal en dat geld moet hij nu terugbetalen", klinkt het. Bruyneel zou in zijn periode bij US Postal 2 miljoen dollar verdiend hebben, waarvan

60 procent betaald door het Amerikaanse postbedrijf. Het is die 1,2 miljoen dollar die nu op het spel staat in de rechtbank. Volgens experten is het zeer de vraag of de Amerikaanse overheid geld zal kunnen recupereren. Het feit dat Bruyneel niet in de Verenigde Staten woont, bemoeilijkt de zaak aanzienlijk. Eerder werd Armstrong zelf ook al vervolgd in deze zaak. Drie maanden geleden, na vijf jaar procederen, bereikte hij een minnelijke schikking waarbij hij 5 miljoen dollar schadevergoeding (4,28 miljoen euro) en een reeks boetes betaalde. Voordien moest hij ook al zijn zeven eindzeges in de Tour inleveren. (BA)