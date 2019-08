KOERS KORT. Frederik Frison verlengt contract bij Lotto Soudal - Hirsch terug naar CCC De wielerredactie

27 augustus 2019

13u22 0

Jan Hirt keert terug naar CCC

Jan Hirt verlaat eind dit jaar het Kazachse Astana om terug te keren naar CCC, zo maakte zijn toekomstige werkgever vandaag bekend. De 28-jarige Tsjech ondertekende er een contract voor twee seizoenen.

Hirt kwam tussen 2015 en 2017 al voor voorganger CCC-Polkowice uit. Tegenwoordig komt het team als CCC met de licentie van het vroegere BMC in de WorldTour uit. “Dit voelt dan ook aan als thuiskomen”, vertelde Hirt. “Ik beschouw deze mensen als familie.”

Jan Hirt is een typische ronderenner die al drie keer startte in de Giro en één keer in de Vuelta. De Tour reed hij nog nooit.

❗ TRANSFER NEWS ❗



We are pleased to welcome @HirtJan back to the @CCCProTeam family for the 2020 and 2021 seasons.



📄 👉🏼 https://t.co/HN0QVQUZN4



Welcome, Jan!#RideForMore pic.twitter.com/B5krf1ubmz CCC Team(@ CCCProTeam) link

Frederik Frison tot 2021 bij Lotto Soudal

Frederik Frison heeft zijn contract bij Lotto Soudal tot eind 2021 verlengd. De 27-jarige Frison werd in 2016 prof bij Lotto nadat hij de overstap had gemaakt uit de beloftenploeg. "Het was een vrij gemakkelijke beslissing om bij Lotto Soudal te blijven", zegt Frison. "Ik voel me goed bij de ploeg en ik weet ook perfect wat mijn taak inhoudt en wat het team van me verlangt. Ook de ploeg is tevreden met mijn prestaties en dan hoef je niet lang te twijfelen. Lotto Soudal is een echte vriendengroep, de sfeer is er heel familiaal en je kan er gewoon jezelf zijn. Natuurlijk blijft het je job en moet er gepresteerd worden, maar hoe de ploeg je als renner behandelt, is volgens mij niet iets wat je overal ziet."

Frison mocht vorig jaar mee naar de Giro, zijn eerste grote ronde. "Ik ben een echte hardrijder en tijdrijder, het peloton op sleeptouw nemen in functie van onze leiders ligt me dus perfect. Wanneer de kopmannen goed presteren, of bijvoorbeeld Caleb Ewan het werk afmaakt, zorgt dat uiteraard voor heel veel voldoening. Op die manier blijft de motivatie en de moraal op peil. De komende twee jaar blijft mijn rol vrijwel dezelfde, maar wil ik vooral tijdens de klassiekers nog een stap vooruit zetten. Mijn persoonlijke ambitie is om nog wat dieper in de finale de kopmannen van dienst te kunnen zijn. Een tweede deelname aan een grote ronde zou fijn zijn. Dat is steeds goed om de basis richting de toekomst te leggen en ik zou er dan ook naar uitkijken mocht er volgend jaar opnieuw een grote ronde op mijn programma staan.”