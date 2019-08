KOERS KORT. Frederik Frison verlengt contract bij Lotto Soudal - Evenepoel showt kampioenentrui De wielerredactie

27 augustus 2019

Evenepoel showt kampioenentrui

Remco Evenepoel kroonde zich drie weken terug tot Europees kampioen tijdrijden en vandaag is hij op de website van Deceuninck-QuickStep nog een keer teruggekomen op die triomf. “In de opwarming zat het gevoel al goed. Ik was erg geconcentreerd, ik wou alles uit de race halen. Het was een zwarte week voor het wielrennen met het overlijden van Bjorg Lambrecht en ik wou die sterrentrui winnen, voor hem maar ook voor mijn gewezen ploegmaat Stef Loos. Ik was er klaar voor en gaf werkelijk alles, met hen in mijn gedachten. Aan het eind, op het moment dat duidelijk werd dat ik de winnaar was, kwamen alle emoties naar boven - positieve én negatieve vibes.”

“Het was echt een speciale overwinning, één die ik nooit meer zal vergeten. Zoals ik al zei, was ik echt gemotiveerd en tijdens de race voelde ik me comfortabel op mijn nieuwe fiets, iets wat zeker ook bijdroeg aan mijn succes. Het is een droom om zo’n zege te behalen in mijn eerste jaar als prof en ik ben heel erg blij dat ik deze trui het komende jaar mag dragen.” Evenepoel verschijnt donderdag aan de start van de Ronde van Duitsland.

Frederik Frison tot 2021 bij Lotto Soudal

Frederik Frison heeft zijn contract bij Lotto Soudal tot eind 2021 verlengd. De 27-jarige Frison werd in 2016 prof bij Lotto nadat hij de overstap had gemaakt uit de beloftenploeg. "Het was een vrij gemakkelijke beslissing om bij Lotto Soudal te blijven", zegt Frison. "Ik voel me goed bij de ploeg en ik weet ook perfect wat mijn taak inhoudt en wat het team van me verlangt. Ook de ploeg is tevreden met mijn prestaties en dan hoef je niet lang te twijfelen. Lotto Soudal is een echte vriendengroep, de sfeer is er heel familiaal en je kan er gewoon jezelf zijn. Natuurlijk blijft het je job en moet er gepresteerd worden, maar hoe de ploeg je als renner behandelt, is volgens mij niet iets wat je overal ziet."

Frison mocht vorig jaar mee naar de Giro, zijn eerste grote ronde. "Ik ben een echte hardrijder en tijdrijder, het peloton op sleeptouw nemen in functie van onze leiders ligt me dus perfect. Wanneer de kopmannen goed presteren, of bijvoorbeeld Caleb Ewan het werk afmaakt, zorgt dat uiteraard voor heel veel voldoening. Op die manier blijft de motivatie en de moraal op peil. De komende twee jaar blijft mijn rol vrijwel dezelfde, maar wil ik vooral tijdens de klassiekers nog een stap vooruit zetten. Mijn persoonlijke ambitie is om nog wat dieper in de finale de kopmannen van dienst te kunnen zijn. Een tweede deelname aan een grote ronde zou fijn zijn. Dat is steeds goed om de basis richting de toekomst te leggen en ik zou er dan ook naar uitkijken mocht er volgend jaar opnieuw een grote ronde op mijn programma staan.”