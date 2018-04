KOERS KORT: Fransman Rémy Di Gregorio test positief op 'super-EPO' - Bakelants start in Amstel Gold Race - Bastianelli wint Brabantse Pijl bij vrouwen Redactie

11 april 2018

Franse renner Rémy Di Gregorio test positief op EPO

De Franse renner Rémy Di Gregorio is gepakt op doping, dat meldt de UCI in een persbericht. De renner van het bescheiden Franse team Delko–Marseille legde in Parijs-Nice van dit jaar een positieve dopingplas af op Aranesp (een effectievere vorm van epo). Hij is voor onbepaalde duur geschorst. Di Gregorio kan nog altijd om een B-staal vragen, maar of die er gaat komen is nog maar de vraag. "Ik schaam me, ik ben verbijsterd", reageerde Frédéric Rostaing, manager van Delko Marseille-Provence KTM, in een persbericht. "Ik voel me verraden als de resultaten bevestigd worden. Dit zet de investeringen in ons project op losse schroeven. Die waren gebaseerd op ethische waarden."

Bravo, Rémy... Imbécile https://t.co/Al3bcg1CHv Louis Vervaeke(@ LouisVervaeke) link

De 32-jarige Di Gregorio kondigde al aan dat hij na dit seizoen een punt zet achter zijn carrière. In de Ronde van Frankrijk van 2012 kwam hij al eens in opspraak in een dopingzaak. Zijn toenmalige ploeg, Cofidis, schorste Di Gregorio, maar de renner werd later vrijgesproken omdat het enkel om vitamines bleek te gaan.

Sagan bevestigt deelname Amstel

BORA-hansgrohe heeft bevestigd dat Peter Sagan voor het eerst in vijf jaar opnieuw aan de start staat van de Amstel Gold Race. De wereldkampioen, zondag nog de beste in Parijs-Roubaix, werd in 2012 derde in de Nederlandse voorjaarsklassieker. Sagan krijgt de Duitsers Marcus Burghardt en Pascal Ackermann, de Oostenrijkers Patrick Konrad en Gregor Mühlberger, de Australiër Jay McCarthy en de Italiaan Cesare Benedetti mee als ploegmakkers. Het wordt voor de Slovaak zijn vierde deelname in Nederlands-Limburg. Het voorjaar van Sagan mag tot dusver als uitstekend worden geëvalueerd. Behalve winst in Gent-Wevelgem en Parijs-Roubaix behaalde de wereldkampioen ook nog ereplaatsen in de Strade Bianche (achtste), Milaan-Sanremo (zesde) en de Ronde van Vlaanderen (zesde).

Italiaanse Marta Bastianelli wint Brabantse Pijl bij de vrouwen

De 30-jarige Marta Bastianelli heeft woensdag de Brabantse Pijl voor vrouwen gewonnen. De Italiaanse hield in een sprint met een omvangrijke kopgroep de Canadese Leah Kirchmann en de Nederlandse Marianne Vos achter haar. Jolien D'hoore legde beslag op de vierde plaats en werd beste Belgische. Kelly Druyts werd zevende, Sofie De Vuyst tiende. Bastianelli won dit jaar ook al de Grote Prijs van Dottenijs en Gent-Wevelgem in ons land. Eind februari was ze ook al primus in de tweede etappe van de Ronde van Valencia.

Sweeck hersteld en richting Mallorca

Laurens Sweeck is hersteld van zijn ziekte en werkt een stage van drie weken af op Mallorca. Zijn wegseizoen begint in Puivelde (16/5). Het is de bedoeling om minder op de weg te koersen om frisser de wintercampagne te kunnen beginnen. De eerste veldrit wordt Geraardsbergen (16/9). Van daar gaat het dan naar Amerika. (EVL)

Bakelants start in Amstel Gold Race

Jan Bakelants verschijnt zondag aan de start van de Amstel Gold Race. Onze 32-jarige landgenoot is opgenomen in de selectie van AG2R. Dat heeft de Franse ploeg vandaag bekendgemaakt.

Bakelants moest lang revalideren na zijn zware val in de Ronde van Lombardije, maar is nu al enkele weken in competitie. Zo reed hij onlangs de Ronde van het Baskenland, waar hij 43ste werd in het eindklassement. Knap dat hij nu meteen de selectie haalt voor een mooie koers als de Amstel Gold Race. Bakelants is tevens niet de enige Belg die zondag in actie komt voor AG2R. Ook Belgisch kampioen Oliver Naesen is van de partij. Naast hen verschijnen nog Alexis Vuillermoz, Axel Domont, Silvan Dillier, Benoit Cosnefrey en Ben Gastauer aan de start.

Geen Ster ZLM Toer dit jaar

De Ster ZLM Toer gaat dit jaar niet door. De Nederlandse rittenkoers stond van 13 tot en met 17 juni gepland, maar wordt alsnog geannuleerd. “We zijn er door organisatorische redenen, ondanks toezeggingen van diverse etappeplaatsen, niet in geslaagd om het etappeschema georganiseerd te krijgen”, aldus voorzitter Anton Ganzeboom in een persbericht.

“Wij kiezen er bewust voor om nu de knoop door te hakken. Ook omdat we ploegen in de gelegenheid willen stellen om een alternatief te zoeken voor onze wedstrijd.” Het niet doorgaan van de wedstrijd is absoluut geen definitief einde van de koers op het UCI 2.1 niveau. “Dit geeft ons als organisatie nu ook de ruimte om onze focus op 2019 te leggen. Dan willen we sterker dan ooit terugkomen.”

UCI-voorzitter dringt nog eens aan op duidelijkheid in dopingzaak Froome

UCI-voorzitter David Lappartient heeft nog eens herhaald dat hij op een snelle afwikkeling van de dopingaffaire rond Chris Froome hoopt. "Ik denk niet dat er een beslissing voor de Giro zal vallen, maar hopelijk wel voor de Tour", zegt de Fransman in l'Equipe.

"Deze zaak houdt iedereen, de organisatoren, de UCI, de renner zelf, in een onhoudbare situatie. Een renner die een deel van het publiek tegen zich heeft, dat is geen beeld waar wij voorstander van zijn", vervolgt Lappartient. Het dossier van Froome ligt momenteel bij het antidopingtribunaal van de UCI. Dat orgaan moet zich uitspreken over de abnormaal hoge salbutamolwaarden die de Brit tijdens de Vuelta van vorig jaar liet optekenen.

"Het is een complexe procedure en de renner heeft meer middelen dan anderen. Hij heeft goeie advocaten aan zijn zijde, net zoals wij", benadrukt de UCI-voorzitter. "Hij houdt zijn onschuld staande. Er ligt veel onderzoekswerk op de plank."

Op 4 mei start in Jeruzalem de Ronde van Italië, het eerste belangrijke doel van Froome dit seizoen. Goed twee maanden later, op 7 juli, hoopt de Sky-renner zijn jacht te openen op een vijfde Tourzege. Zijn eerstvolgende wedstrijd is de Tour des Alpes (16-20 april).

Moscon past voor Waalse klassiekers

Gianni Moscon (23) is gisteren voor de disciplinaire commissie van de UCI verschenen. De renner van Team Sky volgde in het Zwitserse Genève een elf uur lange zitting. Moscon zou de Zwitser Sebastien Reichenbach vorig jaar opzettelijk hebben doen vallen in de Tre Valli Varesine. Reichenbach brak daarbij zijn elleboog en bekken. Maar de disciplinaire commissie besliste om de zaak te verdagen en verder onderzoek te voeren. Volgens Cyclingnews past Moscon wel voor de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. (TLB)

Veranda's Willems past voor Tro Bro Léon

De Brabantse Pijl zal de laatste voorjaarskoers van Veranda's Willems-Crelan worden. Normaal zou de ploeg ook de Tro Bro Léon rijden, maar van dat idee werd afgestapt. Voor de Brabantse Pijl zal de ploeg '#allforGoolie'-stickers op de bus, wagens en fietsen plakken als eerbetoon aan de overleden Michael Goolaerts. (TLB)