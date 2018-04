Koers kort: Fransman Martin voert Wanty-Groupe Gobert aan in L-B-L, Nibali kopman bij Bahrein Redactie

Martin voert Wanty-Groupe Gobert aan in L-B-L

Wanty-Groupe Gobert rekent morgen in Luik-Bastenaken-Luik op Guillaume Martin. De 24-jarige Fransman eindigde afgelopen woensdag, afgeremd door maagproblemen, pas als 93e in de Waalse Pijl, maar wil tonen dat hij beter kan.

Martin won in 2015 Luik-Bastenaken-Luik bij de beloften (u23). Het jaar nadien moest hij bij de profs genoegen nemen met de 120e plaats, in 2017 deed hij wat beter met een 94e stek. Deze editie hoopt de klimmer op een beter resultaat. "Woensdag was ik niet in topvorm door maagproblemen", vertelde de Fransman.

"Tijdens de verkenning van Luik-Bastenaken-Luik voelde ik me al beter, maar het zal pas tijdens de wedstrijd duidelijk worden of ik volledig hersteld ben. L-B-L is een venijnige race, maar ik hoop met de favorieten de finale te kunnen rijden. Over een plaats in de stand die ik voor ogen heb wil ik geen uitspraak doen. Ik heb de laatste weken wel aangetoond dat ik kan wedijveren met renners die in de Waalse Pijl in de top twintig eindigden."

De selectie van Wanty-Groupe Gobert:

Guillaume Martin (Fra), Thomas Degand, Jérôme Baugnies, Fabien Doubey (Fra), Dion Smith (NZe), Xandro Meurisse, Marco Minnaard (Ned).

Vincenzo Nibali vormt speerpunt bij ambitieus Bahrain Merida

Bahrain Merida heeft zijn selectie bekendgemaakt voor de 104e editie van Luik-Bastenaken-Luik. De WorldTour-ploeg rekent zondag vooral op de Italiaan Vincenzo Nibali, die de steun krijgt van zijn landgenoten Domenico Pozzovivo en Enrico Gasparotto, en de Spanjaarden Gorka en Ion Izagirre.

"Onze ploeg zit in een opwaartse spiraal", blikt algemeen manager Brent Copeland daags voor de start vooruit. "We hebben hard gewerkt en ik denk dat we klaar zijn. Veel van onze renners kunnen zich laten opmerken, zoals de broers Izagirre en Gasparotto. Vergeet uiteraard ook Nibali niet, die start om te winnen."

De haai van Messina werkt 'La Doyenne' voor de dertiende keer af. In 2012 strandde de 33-jarige Italiaan op de tweede plaats. Om dan toch eindelijk de zege op zak te steken, kan Nibali rekenen op Ion Izagirre, vijfde in 2017. Ook Gasparotto, recent derde in de Amstel Gold Race, en Pozzovivo, die al tweemaal de top tien haalde in L-B-L en deze week in het algemene klassement als tweede eindigde in de Tour of the Alps.

De selectie van Bahrain Merida:

Vincenzo Nibali (Ita), Domenico Pozzovivo (Ita), Giovanni Visconti (Ita), Gorka Izagirre (Spa), Ion Izagirre (Spa), Franco Pellizotti (Ita), Enrico Gasparotto (Ita).