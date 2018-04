Koers kort: Fransman Martin voert Wanty-Groupe Gobert aan in L-B-L, Nibali kopman bij Bahrein - Gaviria maakt rentree in Zwitserland Redactie

Tom Dumoulin start zonder stress in Luik-Bastenaken-Luik

Tom Dumoulin vertoefde de voorbije weken op hoogtestage en is sinds een paar dagen terug thuis. Hij start in Luik-Bastenaken-Luik zonder stress. "Michael Matthews is onze kopman", klonk het bij de Giro-winnaar. "Sam Oomen en ik komen daar net onder en ik hoop op een mooie wedstrijd."

Dumoulin bereidde zich de voorbije weken voor op de Giro met een hoogtestage. Hij is sinds donderdagavond terug thuis en weet niet goed wat hij mag verwachten zondag. "Soms ben ik heel goed na een hoogtestage, soms ook helemaal niet. Vorig jaar voelde ik me helemaal niet goed in Luik-Bastenaken-Luik en werd ik uit de wielen gereden, maar twee weken later was ik wel super in de Giro en won ik die koers. Dus misschien moet ik wel hopen op slechte benen zondag om dan weer een goede Giro te rijden (lacht). Kijk, ik ben een dagje eerder teruggekomen van hoogtestage in vergelijking met vorig jaar en ik hoop dat dat het verschil kan maken zondag. Ik wil echt gewoon een goede wedstrijd rijden en daarna ook een goede Giro."

Dumoulin was er niet bij in de Amstel Gold Race. "En dat was balen", zei hij, "want ik heb de wedstrijd bekeken op hoogtestage en het was dit jaar echt een mooie koers. Ook de Waalse Pijl. Dat zijn toch koersen die me nauw aan het hart liggen en dan is het niet fijn om die te missen. Nu mag ik wel koersen zondag en in de eerste plaats is Michael Matthews onze kopman. Sam Oomen en ik komen daar net onder en het is wel de bedoeling dat Sam en ik heel ver geraken in de finale en meeschuiven wanneer nodig. Ik hoop dat we met de ploeg een mooie koers gaan rijden en ik wil me ook gewoon amuseren, ik start zonder stress."

Kwiatkowski wil rol spelen in finale van Luik-Bastenaken-Luik

Michael Kwiatkowski werd al twee keer derde in Luik-Bastenaken-Luik en droomt van succes in La Doyenne. "Ik hoop dat ik morgen een rol kan spelen in de finale", zegt de kopman van Team Sky.

Kwiatkowski mikte op succes in de Amstel Gold Race, de Waalse Pijl of zondag in Luik. In de Amstel Gold Race werd hij slechts 31ste. In de Waalse Pijl toonde hij zich vaak vooraan, maar zonder succes. hIJ reed hij op het eind vooral in dienst van kopman Sergio Henao en werd hij bijgevolg slechts 57ste. Het moet bijgevolg zondag gebeuren.

"Het gevoel in de Waalse Pijl was niet slecht", zegt hij daags voor Luik-Bastenaken-Luik. "Alvast beter dan in de Amstel Gold Race. Het plan was duidelijk, het Alejandro Valverde en zijn team Movistar zo moeilijk mogelijk te maken en daar zijn we in geslaagd. Nu goed, op het eind van de dag halen we geen resultaat. Zondag hebben we hopelijk meer geluk. Ik heb niet die topvorm te pakken, maar ik kan hopelijk wel een rol spelen in de finale. We hebben met Sergio Henao, Geraint Thomas en Wout Poels ook meerdere troeven om te te spelen en dat is zeker belangrijk in zo'n zware koers. We moeten opnieuw niet wachten tot het eind om koers te maken."

Vorig jaar werd hij derde in Ans. "Ik maakte toen een kleine tactische fout, zat te ver achterop in de finale en reed ik ook iets te behoudend en dat kostte me de zege. Ik hoop dat ik zondag over de vorm beschik die me opnieuw doet meespelen voor de overwinning."

Gaviria maakt rentree in Ronde van Romandië

Quick Step Floors kan opnieuw op Fernando Gaviria rekenen. De Colombiaan kwam in de Tirreno-Adriatico ten en brak een beentje in zijn hand waardoor hij forfait moest geven voor La Primavera en tal van andere voorjaarskoersen waar hij het speerpunt zou zijn. Nu maakt hij zijn rentree in de Ronde van Romandië die dinsdag start.

"Het missen van al die mooie wedstrijden was een flinke klap voor me", laat hij optekenen door zijn team, "vooral omdat ik de goede conditie te pakken had. Ik was triest en gefrustreerd omdat ik er niet bij kon zijn, maar dit motiveerde me wel om extra hard te werken en volledig te herstellen."

Het is pas de tweede keer dat hij aan de start staat in een Zwitserse koers. "Ik heb slechts één keer eerder gekoerst in Zwitserland, in mijn debuutjaar bij de profs. Dit wordt mijn eerste deelname aan de Ronde van Romandie. Ik ben enthousiast en heb heel veel goesting om weer deel uit te maken van de ploeg en terug te keren in de koers. Ik hoop dat het tweede deel van mijn seizoen blessurevrij en succesvol is."

Martin voert Wanty-Groupe Gobert aan in L-B-L

Wanty-Groupe Gobert rekent morgen in Luik-Bastenaken-Luik op Guillaume Martin. De 24-jarige Fransman eindigde afgelopen woensdag, afgeremd door maagproblemen, pas als 93e in de Waalse Pijl, maar wil tonen dat hij beter kan.

Martin won in 2015 Luik-Bastenaken-Luik bij de beloften (u23). Het jaar nadien moest hij bij de profs genoegen nemen met de 120e plaats, in 2017 deed hij wat beter met een 94e stek. Deze editie hoopt de klimmer op een beter resultaat. "Woensdag was ik niet in topvorm door maagproblemen", vertelde de Fransman.

"Tijdens de verkenning van Luik-Bastenaken-Luik voelde ik me al beter, maar het zal pas tijdens de wedstrijd duidelijk worden of ik volledig hersteld ben. L-B-L is een venijnige race, maar ik hoop met de favorieten de finale te kunnen rijden. Over een plaats in de stand die ik voor ogen heb wil ik geen uitspraak doen. Ik heb de laatste weken wel aangetoond dat ik kan wedijveren met renners die in de Waalse Pijl in de top twintig eindigden."

De selectie van Wanty-Groupe Gobert:

Guillaume Martin (Fra), Thomas Degand, Jérôme Baugnies, Fabien Doubey (Fra), Dion Smith (NZe), Xandro Meurisse, Marco Minnaard (Ned).

Vincenzo Nibali vormt speerpunt bij ambitieus Bahrain Merida

Bahrain Merida heeft zijn selectie bekendgemaakt voor de 104e editie van Luik-Bastenaken-Luik. De WorldTour-ploeg rekent zondag vooral op de Italiaan Vincenzo Nibali, die de steun krijgt van zijn landgenoten Domenico Pozzovivo en Enrico Gasparotto, en de Spanjaarden Gorka en Ion Izagirre.

"Onze ploeg zit in een opwaartse spiraal", blikt algemeen manager Brent Copeland daags voor de start vooruit. "We hebben hard gewerkt en ik denk dat we klaar zijn. Veel van onze renners kunnen zich laten opmerken, zoals de broers Izagirre en Gasparotto. Vergeet uiteraard ook Nibali niet, die start om te winnen."

De haai van Messina werkt 'La Doyenne' voor de dertiende keer af. In 2012 strandde de 33-jarige Italiaan op de tweede plaats. Om dan toch eindelijk de zege op zak te steken, kan Nibali rekenen op Ion Izagirre, vijfde in 2017. Ook Gasparotto, recent derde in de Amstel Gold Race, en Pozzovivo, die al tweemaal de top tien haalde in L-B-L en deze week in het algemene klassement als tweede eindigde in de Tour of the Alps.

De selectie van Bahrain Merida:

Vincenzo Nibali (Ita), Domenico Pozzovivo (Ita), Giovanni Visconti (Ita), Gorka Izagirre (Spa), Ion Izagirre (Spa), Franco Pellizotti (Ita), Enrico Gasparotto (Ita).