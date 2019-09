KOERS KORT. Frankrijk bouwt WK-ploeg rond Alaphilippe - Pechvogel Pinot zet punt achter seizoen Redactie

Frankrijk bouwt WK-ploeg rond Alaphilippe

De Franse bondscoach Thomas Voeckler rekent tijdens de wegrit op het WK wielrennen, op 29 september in het Engelse Yorkshire, op speerpunt Julian Alaphilippe. Ook Rémi Cavagna en Florian Sénéchal, zijn ploegmaats bij Deceuninck-Quick Step, verdedigen de Franse kleuren.

De 27-jarige Alaphilippe, nummer 1 in het UCI-klassement, heeft dit jaar de goede vorm beet. Hij won twaalf wedstrijden waarbij de Strade Bianche, Milaan-Sanremo en de Waalse Pijl.

Voeckler heeft in zijn selectie ook plaats voor Julien Bernard, Tony Gallopin, Christophe Laporte en Anthony Roux. "Ik heb voor een groep gekozen die klaar is om 100% voor Julian te werken", verklaarde de T1. "We mikken met hem op de titel, al willen we Julian niet alle druk op de schouders leggen.” Pierre Latour en Benjamin Thomas zijn de Franse vertegenwoordigers in de tijdrit.

Franse selectie:

Wegwedstrijd: Julian Alaphilippe, Rémi Cavagna en Florian Sénéchal (Deceuninck-Quick Step), Julien Bernard (Trek-Segafredo), Tony Gallopin (AG2R La Mondiale), Christophe Laporte (Cofidis), Anthony Roux (Groupama-FDJ). Aanduiding achtste renner volgt later.

Tijdrit: Pierre Latour (AG2R La Mondiale), Benjamin Thomas (Groupama-FDJ)

Pechvogel Thibaut Pinot zet punt achter wielerseizoen

Thibaut Pinot, die de voorbije Ronde van Frankrijk de handdoek gooide met een spierblessure, zet een punt achter zijn wielerseizoen. Dat kondigde de Franse klimmer aan op de website van zijn ploeg Groupama-FDJ. “In mijn huidige conditie kom ik tekort”, verklaart de 29-jarige Pinot.

Met een spierscheur in het dijbeen moest Pinot eind juli tijdens de negentiende etappe zijn jacht op zijn eerste Tourzege staken. De Fransman maakte indruk in de Pyreneeën, had al een etappe op zak gestoken en stond er vlak voor het drieluik in de Alpen heel erg goed voor. Zijn achterstand op geletruidrager Julian Alaphilippe bedroeg 1 minuut en 50 seconden, de uiteindelijke Tourwinnaar Egan Bernal had slechts 20 seconden voorsprong op Pinot. Maar de kopman van Groupama-FDJ liep een spierscheur op en kon nooit zijn kans gaan. Een troosteloze Pinot dacht er even aan zijn wielercarrière te beëindigen, maar zijn ploegleider Marc Madiot overhaalde hem het in 2020 opnieuw te proberen.

Aanvankelijk zou Pinot terugkeren in het peloton tijdens de Ronde van Slowakije, maar zijn rentree wordt nu alsnog uitgesteld tot volgend seizoen. De Fransman zal er dus niet bij zijn op het WK in Yorkshire en ook niet in de Italiaanse najaarskoersen. Vorig jaar sloot Pinot zijn seizoen nog af met overwinningen in Milaan-Turijn en vooral de Ronde van Lombardije. “Ik wilde mijn eerste plaats graag verdedigen, maar in mijn huidige conditie ben ik onvoldoende gewapend om te wedijveren met de besten”, zegt Pinot. “Ik voel me gewoon heel erg moe. Na de Tour lag ik er drie weken uit. Door die gedwongen rust ben ik niet honderd procent voor het vervolg van het seizoen.”

De Franse berggeit mikt zijn pijlen vol op 2020. “Dat wordt een belangrijk jaar voor mij. Ik wil zo snel mogelijk mijn beste niveau weer halen. Tot eind september zal ik trainen, zodat ik tijdens de winterstop niet al te veel fysieke achterstand oploop”, aldus Pinot.

Zijn ploegleider Marc Madiot steunt de Franse Tourhoop. “Er waren nog maar weinig interessante uitdagingen waarop Thibaut zich volledig kon focussen. Natuurlijk is de Ronde van Lombardije een grote koers, maar hij zou er niet starten in dezelfde omstandigheden als vorig jaar. We wilden niet het risico nemen om ‘all-in’ te gaan op een eendagswedstrijd. Dat geeft ons ook de gelegenheid om in de Italiaanse koersen jonge renners als David Gaudu en Valentin Madouas een kans te geven.”

