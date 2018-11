KOERS KORT. Fortuneo-Samsic verandert van naam - Van der Poel start in Dwars door Vlaanderen De wielerredactie

27 november 2018

Fortuneo-Samsic wordt Arkéa-Samsic

Fortuneo-Samsic verandert volgend wielerseizoen van naam. Vanaf 1 januari zal de Franse wielerploeg als Arkéa-Samsic door het leven gaan. Arkéa (een bank-en verzekeringsgroep) zit al fel verweven in de sportwereld. Het sponsort ook Franse voetbalclubs Rennes, Guingamp, Brest en Lorient en is ook de shirtsponsor van rugbyploeg l’Union Bordeaux-Bègles. Arkéa-Samsic is ook de nieuwe ploeg van André Greipel, hij zal er onder meer Warren Barguil vervoegen.

Au 1er janvier 2019 Arkéa succèdera à sa filiale Fortuneo, en qualité de partenaire titre. La saison prochaine, c’est sous le nom et les couleurs d’Arkéa Samsic que nous évoluerons ! #WeAreOneTeam #WeAreArkea pic.twitter.com/Ad68S2AVoG Team Fortuneo Samsic(@ Fortuneo_Samsic) link

Van der Poel in Dwars door Vlaanderen

Mathieu van der Poel rijdt op woensdag 3 april 2019 Dwars door Vlaanderen. Corendon-Circus, de ploeg van Van der Poel, vroeg bij de organisatoren om een wildcard en het is nog maar een kwestie van tijd voor ze die ook krijgen. Dat maakten de organisatoren van Dwars door Vlaanderen gisteren bekend.

De organisatie beschikt over zeven wildcards. “Als Mathieu van der Poel zegt dat hij wil starten, hou je de deur natuurlijk open”, zegt voorzitter Carlo Lambrecht van Dwars door Vlaanderen. Die wil ook graag Wout van Aert aan de start krijgen.”Eerst kijken we wie allemaal geïnteresseerd is. Nu we het label WorldTour hebben, komen de ploegen hier maar wat graag aan de start.”

Dwars door Vlaanderen is de laatste eendagswedstrijd voor de Ronde van Vlaanderen. In een parcours van 180 kilometer zullen elf hellingen liggen. De Berg Ten Houte (maximale helling 21 procent) is nieuw in het parcours. (MG)