KOERS KORT. Formolo verlaat Tour met sleutelbeenbreuk - Jasper Philipsen rond met Alpecin-Fenix Redactie

08 september 2020

Formolo stapt uit Tour met sleutelbeenbreuk

De Italiaan Davide Formolo (UAE Emirates) zal niet van start gaan in de 11e etappe van de Ronde van Frankrijk. De renner kwam zwaar ten val en moet de Tour verlaten met een sleutelbeenbreuk. “Davide heeft een breuk aan zijn sleutelbeen die licht verplaatst is. Hij zal in de komende 48 uur geopereerd worden en we hopen dat hij terug in koers kan zijn binnen vijf à zes weken”, zei Jeroen Swart, de dokter van UAE Emirates, aan l’Équipe.

De 27-jarige Formolo, die de derde etappe van de Dauphiné op zijn naam schreef, was in de buurt van Rochefort betrokken bij een grote valpartij in het peloton, net als zijn kopman Tadej Pogacar en Guillaume Martin, de derde in de stand.

#TDF2020 Unfortunately it has been confirmed that @davideformolo has broken his collarbone and won't be able to continue in the race.



Forza Davide 🙏.

Philipsen rond met Alpecin-Fenix

Jasper Philipsen (22) rijdt volgend jaar voor Alpecin-Fenix, de deal is definitief rond. Een opmerkelijke keuze van de jonge sprinter: Philipsen reed de voorbije twee seizoenen bij UAE, maar ruilt de WorldTour nu voor een ploeg van ProContinentaal niveau. In de praktijk zal er echter weinig veranderen voor de Limburger. Alpecin-Fenix staat op dit moment tweede in het ploegenklassement van de Europe Tour (de rangschikking van ProContinentale teams) en als het die plaats kan vasthouden, kan de ploeg van de broers Roodhooft in 2021 alle grote eendagswedstrijden en klassiekers rijden. Ook de grote rondes blijven in het vizier. In principe is enkel de winnaar van de Europe Tour zeker van zijn plaats, maar omdat CCC er (99 procent zeker) mee stopt, komt er een extra ticket vrij.

Met een renner als Mathieu van der Poel in de rangen zouden er redelijk wat deuren moeten opgegaan. En dan is er nog de situatie rond EF Education First. De sponsorproblemen daar zouden als gevolg kunnen hebben dat de Amerikaanse ploeg zijn WorldTourstatuut loslaat en op ProContinentaal niveau verder gaat, wat nog een ‘vrij’ ticket zou betekenen. Nog dit: de enige ploeg die de tweede plaats van Alpecin-Fenix in de Europe Tour bedreigt, is Circus-Wanty Gobert, maar de puntenkloof is aanzienlijk. Omgekeerd lijkt leider Arkéa Samsic, de ploeg van Nairo Quintana, ook niet meer in te halen. (BA/JDK)

Patrick Schelling vier maanden aan de kant

Patrick Schelling is door de Internationale Wielerunie UCI voor vier maanden geschorst voor een AAF of ‘Adverse Analytical Finding’. Bij een controle op 24 februari werd bij de Zwitser van Israel Start-Up Nation het verboden astmamiddel terbutaline aangetroffen. De UCI klasseert de inbreuk op de dopingwetgeving als niet-intentioneel.

With regards to the UCI decision to impose a sanction on Israel Start-Up Nation rider Patrick Schelling for using an anti-asthma banned substance, ISN has made the following statement:

Australië heeft selectie op papier voor WK in Imola

De Australische wielerbond heeft z'n huiswerk voor het WK in Imola al af. Australië rekent in de wegrit op Sunweb-renner Michael Matthews, terwijl Rohan Dennis z’n titel verdedigt in de race tegen de klok. De laatste Australische wereldkampioen was Cadel Evans in 2009. De Tourwinnaar van 2011 mocht in het Zwitserse Mendrisio de regenboogtrui aantrekken.

Australische selectie wegrit: Michael Matthews, Richie Porte, Jack Haig, Simon Clarke, Luke Durbridge, Lucas Hamilton, Jai Hindley en Damien Howson.

Jordi Meeus naar BORA-hansgrohe?

Volgens Wielerflits rijdt er vanaf volgend seizoen een Belg voor BORA-hansgrohe. Jordi Meeus zou de overstap maken van SEG Racing Academy en een ploegmaat van Peter Sagan worden. De jonge sprinter maakte dit seizoen indruk door twee ritten in de Ronde van Tsjechië en een etappe in de Ronde van Italië voor beloften te winnen. Als Meeus inderdaad de stap naar de WorldTour zet, komt hij in het rijtje van onder meer Fabio Jakobsen (sinds 2018 bij Deceuninck-Quick.Step), Alberto Dainese (sinds dit seizoen bij Sunweb) en David Dekker (vanaf volgend seizoen bij Jumbo-Visma). Ook voor hen was SEG Racing Academy de ideale springplank naar het hoogste niveau van het wielrennen.