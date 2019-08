KOERS KORT. Formolo niet meer van start in Vuelta - Nathan Haas naar Cofidis Wielerredactie

30 augustus 2019

De Italiaanse kampioen Davide Formolo (BORA-hansgrohe) start vrijdag niet meer in de zevende etappe van de Vuelta. Hij was donderdag een van de slachtoffers van de massale val waarbij ook onder meer Nicolas Roche en Rigoberto Uran betrokken waren. Die moesten allebei opgeven.

Formolo haalde de finish in Ares del Maestrat wel, maar bleek vrijdagmorgen te veel pijn te hebben aan zijn bekken en rechterkant van het lichaam.

Vrijdag wacht de renners voor de derde dag op rij een aankomst boven. Na twee colletjes van derde categorie en eentje van tweede categorie eindigt de etappe boven op de Mas de la Costa, een helling van eerste categorie.

Wie treedt in voetsporen van Jasper Stuyven in de GP Jef Scherens?

Elf professioneel continentale teams en twaalf continentale ploegen starten zondag in de GP Jef Scherens (1.1) in Leuven.

De renners beginnen om 12u50 van op de Grote Markt van Leuven aan hun 185,7 kilometer lange tocht doorheen de universiteitsstad. Vrijwel direct na de officiële start volgt met de Keizersberg een eerste helling. Via de Hagelandstraat, Kolonel Bagultlaan, Engels Plein en Zoutstraat gaat het naar de Lüdenscheidsingel, de tweede beklimming van de dag. Daarna volgt de Wijnpersstraat om dan de Naamsevest aan te snijden. Via de Tiensepoort en het Martelarenplein komt men de Bondgenotenlaan opgedraaid waar nog eens 12 ronden wachten van elk 14,4 kilometer.

Wat betreft oud-winnaars komt Dimitri Claeys (2016) aan de start. De Cofidisrenner krijgt onder andere Bert Van Lerberghe en Zico Waeytens mee in steun. Bert De Backer, winnaar in 2013, start bij Vital Concept-B&B Hotels met onder andere Kris Boeckmans en Jonas Van Genechten in de ploeg. Timothy Dupont, de laureaat van 2017, is van de partij voor Wanty-Groupe Gobert waar in dat team ook onder andere Jérôme Baugnies en Xandro Meurisse figureren.

Vorig jaar was Jasper Stuyven de beste.

Omloop Mandel-Leie-Schelde zoekt opvolger voor Wouter Wippert

Zaterdag heeft in het West-Vlaamse Meulebeke de Omloop Mandel-Leie-Schelde (1.1) plaats. De renners werken op en rond Meulebeke 15 ronden af van elk 12,6 kilometer. Er komen geen WorldTourteams aan de start, wel negen professioneel continentale ploegen en elf continentale teams.

De start wordt er gegeven om 13u00 op de Markt van Meulebeke. Omstreeks 17u15 kennen we de opvolger van Wouter Wippert. De Nederlander haalde het vorig jaar in een massasprint voor de Noor Herman Dahl en de Fransman Justin Jules.

De kans dat het ook dit jaar tot een groepsspurt komt is zeer groot. Belgisch kampioen Tim Merlier trekt alvast de kar bij Corendon-Circus waarin ook nog de snelle Roy Jans present tekent. Bij Israel Cycling Academy rekenen ze dan op Tom Van Asbroeck, woensdag nog derde in de Druivenkoers, of Zakkari Dempster. Justin Jules staat op de voorlopige deelnemerslijst bij Wallonie-Bruxelles net als Baptiste Planckaert.

Nathan Haas ruilt Katusha voor Cofidis

De Australiër Nathan Haas verlaat Katusha Alpecin en zet zijn carrière verder bij Cofidis. Hij ondertekende een contract voor twee jaar bij de Franse wielerploeg.

De 30-jarige Haas reed eerder voor Garmin (2012-2014) en Dimension Data (2016-2017). Hij heeft onder meer de Herald Sun Tour (2011), de Tour of Britain (2012) en de Japan Cup (2011, 2014) op zijn erelijst en was ritwinnaar in de Ronde van Burgos (2016) en de Ronde van Oman (2018). In 2017 werd hij vierde in de Amstel Gold Race.