KOERS KORT. Finish Omloop verhuist in 2019 naar centrum van Ninove - Koos Moerenhout is nieuwe bondscoach Nederland Redactie

23 november 2018

Finish Omloop verhuist naar Ninove

De finish van de Omloop op de Halsesteenweg in Meerbeke, de vroegere aankomstsite van de Ronde van Vlaanderen, zal slechts één jaar hebben standgehouden. Op zaterdag 2 maart 2019 komt de 74ste editie van de Vlaamse openingskoers namelijk toe in het centrum van Ninove. Meer bepaald in de Onderwijslaan, waar ook het lokale na-Tourcriterium plaatsvindt. Startdecor blijft ’t Kuipke in Gent, waar de renners worden voorgesteld aan het grote publiek. Het parcours (200 km) bevat 13 hellingen en 9 kasseistroken, met opnieuw drie passages over Haaghoek en Leberg. De Molenberg, met als ‘opwarmertje’ de 2,5 kilometer kasseien van Mater, komt dieper in de finale te liggen, op 40 kilometer van de streep. Na de Berendries maakt de Elverenberg zijn opwachting. De Muur en de Bosberg blijven de ultieme scherprechters. De vrouwen krijgen er in hún wedstrijd twee hellingen en kasseistroken bij. De finale daar loopt gelijk met het parcours van de mannen. (JDK)

Moerenhout volgt Veneberg op als Nederlands bondscoach

Koos Moerenhout is de nieuwe bondscoach van de Nederlandse wielrenners. De 45-jarige ex-renner volgt Thorwald Veneberg op, die zich volledig gaat richten op zijn functie als directeur bij de wielerbond (KNWU). Moerenhout, tweevoudig kampioen van zijn land (in 2007 en 2009), wordt parttime-bondscoach, want hij blijft ook ploegleider bij de Amerikaanse procontinentale formatie Hagens Berman Axeon Cycling Team. Daar had hij dit seizoen Jasper Philipsen onder zijn hoede. Het 20-jarige toptalent verhuist in 2019 naar Team Emirates. Adriaan Helmantel wordt coach van de Nederlandse talenten (onder 23 jaar). Hij gaat bovendien Moerenhout bij de tijdritten van de elite op grote kampioenschappen. Helmantel werkte de afgelopen jaren bij Team Sunweb. "Wij zijn blij dat met het aantrekken van Koos en Adriaan er twee professionals komen die veel kennis en ervaring meebrengen van de wielersport. Met hen aan boord verwacht ik dat er een volgende stap gezet kan worden in de prestaties van de renners", aldus Veneberg.