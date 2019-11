KOERS KORT. Fietsmserk Merida niet langer titelsponsor bij ploeg Teuns Redactie

29 november 2019

Merida niet langer titelsponsor

Merida gaat niet langer door als titelsponsor bij de ploeg die nu nog Bahrain-Merida heet. De fietsconstructeur was drie jaar naamsponsor voor de ploeg met onze landgenoot Dylan Teuns in de rangen. Eerder was het merk verbonden aan de ploeg Lampre-Merida. De fietsenbouwer gaat wel door als materiaalsponsor en technische partner van de ploeg uit het Midden-Oosten.

“We zijn ongelofelijk trots op wat we hebben bereikt in de afgelopen drie jaar. Het heeft veel voldoening gegeven om vanaf het begin af aan betrokken te zijn geweest en direct twee podiumplaatsen in een grote ronde in het eerste seizoen te behalen. Het motiveert ons ook om betrokken te blijven bij het BAHRAIN World Tour Team. Het is een enorme eer en tegelijkertijd ook een grote verantwoordelijkheid om met zo’n succesvolle ploeg samen te blijven werken”, aldus MERIDA’s Sport Marketing Director Andreas Rottler.