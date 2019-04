KOERS KORT. Fiets Campenaerts kreeg meteen update - Geen Luik-Bastenaken-Luik voor Van Avermaet De wielerredactie

18 april 2019

06u15

Van Avermaet laat plan-La Doyenne schieten

Greg Van Avermaet (CCC) zal zijn klassieke voorjaar niet extra rekken tot Luik-Bastenaken-Luik. Met de gewijzigde finale (vijftien kilometer in dalende lijn na de Roche aux Faucons) en de nieuwe (vlakke) aankomstplaats in hartje Luik speelde La Doyenne even in zijn hoofd, maar de intentie om op zondag 28 april van start te gaan werd finaal afgeblazen. Van Avermaet rijdt zondag nog wel de Amstel Gold Race.

Jasper Stuyven (Trek-Segafredo) past dan weer voor de Nederlandse klassieker. Hij trekt een streep onder zijn klassieke lente. (JDK)

Fiets Campenaerts meteen geüpdatet

Zijn recordfiets was al gepersonaliseerd, maar nu hoeft niemand ooit nog te twijfelen: Campenaerts heeft in Mexico 55,089 kilometer gereden in 60 minuten. De cijfers staan voor altijd op de bovenbuis van ‘The Campenator’. Meteen na de recordrace bracht Toon Wils, ingenieur bij Ridley en de ontwerper van de fiets, de juiste afstand aan. Wils: “In goudkleur, want dit is toch wel heel speciaal.” (BA)

Verbrugghe verkent WK-parcours met Naesen

Bondscoach Rik Verbrugghe trekt aansluitend op de Ronde van Yorkshire (2-5 mei) twee dagen uit voor een extra verkenning van het WK-parcours in Yorkshire. “Op maandag 6 en dinsdag 7 mei gaan we eens een kijkje nemen”, zegt Verbrugghe. “Daar is al zeker Oliver Naesen bij en een vrouwelijke vertegenwoordigster. Graag had ik er ook onze nieuwe werelduurrecordhouder Victor Campenaerts bij gehad voor een verkenning van het tijdrittraject, maar het past onmogelijk in zijn drukke programma.”

Campenaerts, die morgen uit Mexico terugkomt, last na zijn exploot een rustpauze van een week in en rijdt vervolgens de Ronde van Romandië (30 april-5 mei) en de Giro (11 mei-2 juni). “Greg Van Avermaet rijdt de Ronde van Yorkshire. Het staat hem vrij om na afloop bij ons aan te sluiten.” De kans dat dat gebeurt, lijkt klein aangezien Van Avermaet op 3 mei in de tweede rit van de Britse rittenkoers al een indruk krijgt van het lokale WK-circuit in Harrogate. (JDK)