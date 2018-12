KOERS KORT. Ferrand-Prévot vier maanden out en moet streep trekken door haar veldritseizoen Redactie

13 december 2018

Ferrand-Prévot moet met 'slapend been' kruis maken over uitstapje naar de cross

Pauline Ferrand-Prévot zal deze winter niet aan de start komen van een veldrit. Dat maakte de wielrenster zelf bekend op Facebook. De wereldkampioene veldrijden van 2015 kampt met een geknelde liesslagader, moet geopereerd worden aan het linkeronderbeen en zal vier maanden out zijn. De Française had voortdurend last van het gevoel een ‘slapend been’ te hebben.

De 26-jarige Ferrand-Prévot kampte al een tijd met problemen in het linkeronderbeen. “De steeds terugkerende pijn werd in eerste instantie gelinkt aan problemen met de heup”, legt ze uit. “Maar het probleem raakte niet opgelost en verdere onderzoeken lieten vervolgens de aanwezigheid van endofibrose, links en in mindere mate rechts, zien. Er zal snel een chirurgische ingreep gepland worden in Lyon. Ik zal zo’n vier maanden uit competitie zijn.”

Ferrand-Prévot zorgde in 2015 voor een unieke triple in de wielersport. Ze was dat jaar als eerste ooit op hetzelfde moment wereldkampioen op de weg, in het veld en op de mountainbike. De wereldtitels op de weg en in het mountainbike veroverde ze in 2014, die in het veld begin 2015. Verder staat op haar palmares (op de weg) een zege in de Waalse Pijl (2014) en nationale titels op de weg (2014 en 2015) en in het tijdrijden (2012, 2013 en 2014).