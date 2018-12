KOERS KORT. Fernando Gaviria mikt met nieuw team UAE Emirates vol op de Tour - Esteban Chaves hervat in Ronde van Valencia De wielerredactie

05 december 2018

Gaviria mikt op de Tour in 2019: “Ons grootste doel”

Fernando Gaviria heeft het hoofdstuk Quick.Step al afgesloten en richt zijn pijlen al op 2019. “Ik denk dat de cyclus met Quick.Step op zijn einde liep, dus probeerden we enkele andere teams uit en Emirates bleek de beste optie”, vertelde hij in El Espectador. “We wilden verandering, we keken uit naar verandering en hopen dat deze verandering de juiste is.” De Colombiaanse spurter wil zich met zijn nieuw team UAE Emirates vooral focussen op de Tour de France. Al is het nog afwachten hoe zijn programma er zal uitzien. “We wachten omdat sommige sportief directeurs willen dat ik de eerste tien dagen van de Giro rijdt. Dus we wachten om te beslissen welke voorbereiding de beste is voor de tour, wat ons grootste doel is.”

Esteban Chaves herneemt in Ronde van Valencia

Nadat de ziekte van Pfeiffer Esteban Chaves lange tijd aan de kant hield, heeft zijn Mitchelton-Scott laten weten dat de Colombiaan zal hervatten in de Ronde van Valencia (van 6 t.e.m. 10 februari). Dat is een kleine acht maanden na zijn laatste wedstrijd, de slotrit van de Ronde van Italië.

Voormalig olympische kampioene Danielle Rowe stopt als renster

Danielle ‘Dani’ Rowe heeft een punt gezet achter haar actieve wielercarrière. De 28-jarige Rowe boekte haar grootste overwinningen in het baanwielrennen. In de ploegenachtervolging kroonde ze zich drie keer tot wereldkampioene en pakte ze in 2012 ook de gouden plak op de Olympische Spelen van Londen.

Ex-renner Michiel Elijzen wordt coach bij Sunweb

Michiel Elijzen treedt toe tot de coachingstaf van wielerploeg Sunweb. De 36-jarige ex-renner was dit jaar werkzaam als ploegleider bij Veranda's Willems, maar die ploeg fuseert met Roompot. Elijzen was eerder ook in beeld om Thorwald Veneberg op te volgen als Nederlands bondscoach, maar sloeg een aanbod van de KNWU af. “Ik ben blij om weer terug te keren in een rol als coach bij een team uit de WorldTour, en ben vereerd dat dat bij een topteam is als Sunweb”, aldus Elijzen. “De werkwijze met een wetenschappelijke en ook op de individuele renner gerichte aanpak ligt me. Ik hoop dat ik kan bijdragen aan de verdere ontwikkeling van het team.”

Sunweb benoemde daarnaast Jelle de Jong als trainer, een functie die hij eerder vervulde bij het continentale team Delta Cycling Rotterdam.