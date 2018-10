KOERS KORT. Fausto Masnada pakt eindzege in Hainan, slotrit voor Simon Pellaud

💛 Fausto Masnada (Androni Giocattoli-Sidermec) is your overall winner of the 2018 Country Garden Cup #TourofHainan

💚 Raymond Kreder (Team Ukyo)

💟💙 Lyu Xianjing (Hengxiang) pic.twitter.com/saTyNywlKT

tourofhainan(@ tourhainan)