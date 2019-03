KOERS KORT. Fabio Jakobsen haakt ziek af voor Kuurne-Brussel-Kuurne en de GP Samyn Redactie

02 maart 2019

12u42

Ook Jakobsen ziek

Deceuninck-Quick Step kan in Kuurne-Brussel-Kuurne niet rekenen op spurter Fabio Jakobsen. De 22-jarige Nederlander is ziek en wordt in de selectie vervangen door Pieter Serry. In de Omloop was Jakobsen sowieso niet voorzien. “De medische staf zal de komende dagen Fabio’s toestand verder evalueren, met het oog op de GP Samyn van dinsdag”, klonk het bij de blauwhemden. “Het doel is om hem topfit te hebben voor de start van Parijs-Nice komende zondag (10-17 maart).”

Jakobsen maakte vorig seizoen zijn profdebuut in de kleuren van Quick Step. Hij verraste meteen met sprintoverwinningen in Nokere Koerse, de Scheldeprijs en etappes in de Ronde van de Fjorden, de Binckbank Tour, de Ronde van Slovenië en de Ronde van Guangxi. Ook dit jaar trof hij al één keer raak, in de openingsetappe van de Ronde van de Algarve. Intussen zijn wel meer renners zoek uit de Portugese wielerronde gekomen. Zo moest bijvoorbeeld ook schaduwfavoriet Soren Kragh Andersen verstek geven voor het openingsweekend met ziekteverschijnselen.