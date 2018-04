KOERS KORT: Ex-wielrenner Lieuwe Westra biecht gebruik cortisonen op De wielerredactie

28 april 2018

10u42

Bron: Eigen berichtgeving, Belga, Leeuwarder Courant 0

Lieuwe Westra heeft tijdens zijn profcarrière cortisonen gebruikt. Dat onthult hij in een voorpublicatie van zijn boek 'Het Beest, het wielerleven van Lieuwe Westra' in de Leeuwarder Courant. De Nederlander werd nooit betrapt, aangezien hij zich kon verschuilen achter een medisch attest.

“Het medisch attest kreeg ik vaak met een geveinsde blessure, bijvoorbeeld een ontsteking in de knie. Het loonde die jaren om een blessure te faken. Volgens het rennersboekje liep ik al jaren rond met knieproblemen. Zo kon ik op belangrijke piekmomenten in het seizoen met een cortisonekuur beginnen”, legt Westra uit in het boek.

“Ik spoot het in mijn eigen lijf om harder te fietsen, om prijzen te pakken, om complimenten in ontvangst nemen. Ik kon daarvan genieten: aandacht na een sterk optreden”, aldus Westra, die in januari vorig jaar -door persoonlijke redenen- stopte met wielrennen. “In mijn eerste profjaar werd het mij duidelijk dat met alleen hard trainen er geen overwinningen werden behaald. Wilde je meedoen met de grote jongens, dan moest je de grenzen van het toelaatbare opzoeken.”

Toch heeft de Nederlander geen spijt. “Ik heb niet het gevoel dat ik iets fout heb gedaan. Bijna iedereen van mijn generatie werkte op deze manier naar piekmomenten toe. Hoe denk je dat de klassiekerspecialisten en ronderenners zich van elkaar probeerden te onderscheiden? Die deden het echt niet anders. En de ‘marginal gains’ van Team Sky? Zelfde laken een pak. Als er al een schuldige moet worden aangewezen, is het misschien beter om naar de artsen binnen het wielrennen te kijken. Zij faciliteren dit gedrag door te helpen met attesten.”

Tijdens zijn carrière droeg Westra het shirt van onder meer Vacansoleil en Astana. Hij werd twee keer nationaal kampioen tijdrijden, won etappes in Parijs-Nice en het Critérium du Dauphiné en schreef in 2016 de Driedaagse De Panne-Koksijde op zijn naam.

Campenaerts, Gaviria en nog acht renners buiten tijd in klimtijdrit

Het Belgische team Quick-Step Floors moet met amper drie renners aan het slotweekend van de Ronde van Romandië (WorldTour) beginnen. In de klimtijdrit van gisteren finishten vier renners van de ploeg buiten tijd, net als de Belgen Victor Campenaerts en Enzo Wouters van Lotto Soudal.

In totaal haalden tien renners de 'time cut' niet in de klimtijdrit van 9,9 kilometer tussen Ollon en Villars. Daarbij zo goed als de volledige sprinttrein van Quick-Step: de Colombiaan Fernando Gaviria en de Italianen Elia Viviani, Fabio Sabatini en Davide Martinelli.

Lotto Soudal verloor met Campenaerts en Wouters twee renners, en verder finisten ook Nick Dougall, Robert Wagner, Ramunas Navardauskas en Boy van Poppel buiten de tijd. Proloogwinnaar Michael Matthews was niet meer aan de start gekomen, en daarom zijn er nog 117 renners in koers in Romandië.

Zaterdag wacht het peloton een lastige klimetappe over 149,2 km met vertrek en aankomst in Sion. De Sloveen Primoz Roglic (LottoNL-Jumbo) draagt het geel.

Van Avermaet rijdt Tour de Yorkshire

Greg Van Avermaet keert op 3 mei terug in competitie na een korte pauze na het klassieke voorjaar. 'Gouden Greg' zal in Engeland aan de start verschijnen van de Tour de Yorkshire, een vierdaagse rittenkoers. "Na een korte pauze is het goed dat ik opnieuw in actie zal komen en de Tour de Yorkshire is een leuke race. Ik kijk ernaar uit om daar te rijden, want de sfeer langs het parcours is altijd heel leuk in het wielergekke Engeland." Van Avermaet krijgt Patrick Bevin (N-Zl), Tom Bohli (Zwi), Brent Bookwalter (VSt), Nathan Van Hooydonck (BEL)en Danilo Wyss (Zwi) mee in steun.