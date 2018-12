KOERS KORT. Ex-renner Michiel Elijzen wordt coach bij Sunweb De wielerredactie

05 december 2018

Michiel Elijzen treedt toe tot de coachingstaf van wielerploeg Sunweb. De 36-jarige ex-renner was dit jaar werkzaam als ploegleider bij Veranda's Willems, maar die ploeg fuseert met Roompot. Elijzen was eerder ook in beeld om Thorwald Veneberg op te volgen als Nederlands bondscoach, maar sloeg een aanbod van de KNWU af. “Ik ben blij om weer terug te keren in een rol als coach bij een team uit de WorldTour, en ben vereerd dat dat bij een topteam is als Sunweb”, aldus Elijzen. “De werkwijze met een wetenschappelijke en ook op de individuele renner gerichte aanpak ligt me. Ik hoop dat ik kan bijdragen aan de verdere ontwikkeling van het team.”

Sunweb benoemde daarnaast Jelle de Jong als trainer, een functie die hij eerder vervulde bij het continentale team Delta Cycling Rotterdam.