KOERS KORT. Ewan schenkt Lotto-Soudal zege in Turkije, Evenepoel valt in slotfase De wielerredactie

19 april 2019

14u21

Bron: Eigen berichtgeving 0

Ewan schenkt Lotto-Soudal zege in Turkije, Evenepoel valt in slotfase

Caleb Ewan heeft de vierde etappe van de Ronde van Turkije naar zijn hand gezet. De Australiër van Lotto-Soudal toonde zich de snelste na een pittige finale. Remco Evenepoel smakte in de slotfase tegen het asfalt, maar klom al snel weer overeind.

Tussen Balikesir en Bursa moest het peloton vandaag 194 kilometer afleggen. ’t Was meteen ook de langste etappe van deze Ronde van Turkije. De slotfase liep lichtjes naar omhoog. Zouden de sprinters de finale overleven?

Bergkoning Thimo Willems schoof dan weer mee met de vroege vlucht. Onze 23-jarige landgenoot van Sport Vlaanderen-Baloise kwam als eerste boven op de enige col van de dag en liet zich vervolgens uitzakken. Ook de Turk Ferit Samli haakte af in de kopgroep, waardoor enkel Mauricio Moreira, Lucas De Rossi en Ander Barrenetxea voorin overbleven.

Maar ook dat drietal bleef niet lang samen. Moreira loste bewust de rol, wat later probeerde De Rossi zijn medevluchter overboord te gooien. Zonder succes, want Barrenetxea keerde terug. Daarnaast knapten de manschappen van Lotto-Soudal, Dimension Data en Bora-Hansgrohe in de achtergrond het vuile werk op.

De twee laatste overblijvers kwamen niet goed overeen en werden op twaalf kilometer van de streep ingerekend door de grote meute. Nadien ging het tempo serieus de hoogte in. Remco Evenepoel zorgde ervoor dat twee late uitvallen teniet werden gedaan, maar kwam vervolgens –zonder erg- in een bocht ten val. Uiteindelijk sprintte Caleb Ewan naar de bloemen. Juan José Lobato finishte als tweede, Sam Bennett werd derde en blijft leider.

Evenepoel ha atropellado literalmente, al ciclista que estaba en el suelo. #TUR2019 pic.twitter.com/xBtMZ1fCcy Alpe__dHuezBT(@ Alpe__dHuezBT) link

Stage 2 - Crash

Stage 4 - Win



What a week for @CalebEwan at #TUR2019 pic.twitter.com/3loEuTg4Vv Eurosport UK(@ Eurosport_UK) link

Almeida opnieuw topfavoriet in Luik-Bastenaken-Luik voor beloften

Een week voor de profs rijden morgen de beloften hun versie van Luik-Bastenaken-Luik. Een belangrijke waardemeter voor later, bleek de voorbije jaren: van 2013 tot en met 2017 werden gemiddeld 19 renners uit de top 25 later profwielrenner. Vorig jaar ging de zege naar de Portugees João Almeida van Hagens Berman Axeon. Op de erelijst van de laatste vijftien jaar staan ook Bjorg Lambrecht (2017), Michael Valgren (2012 en 2013), Tosh Van der Sande (2011), Rasmunas Navardauskas (2010) en Jan Bakelants (2008). João Almeida is na zijn zege van vorig jaar de topfavoriet. Voor de Belgen is het vooral uitkijken naar Julian Mertens, maar de Lotto-Soudal-ploeg heeft ook nog andere ijzers in het vuur.